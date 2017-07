Despacito, record storico streaming con 4,6 miliardi DESPACITO RECORD MONDIALE



Despacito nella storia: con 4,6 miliardi di visualizzazioni, la canzone degli artisti portoricani Luis Fonsi e Daddy Yankee è la traccia più scaricata di tutti i tempi sulle piattaforme di streaming. Il recordo di Despacito è stato annunciato da Universal Music Latin Entertainment.



Despacito, record storico streaming: battuto Justin Bieber con Sorry



Despacito ha battuto il precedente record che apparteneva a Justin Bieber e la sua hit 2005 Sorry, vista 4.38 miliardi di volte. Despacito, rilasciato a gennaio, e' stato in cima alla Billboard Hot 100 per settimane. Fonsi, in una nota, ha commentato che lo streaming ha aiutato la sua musica a raggiungere ogni angolo del pianeta. Primo artista latino da dirigere nei torrenti Spotify, grazie in parte al successo di "Despacito".



DESPACITO TESTO



Ay

Fonsi, DY

Oh, oh no, oh no (ey)

Hey, yeah, diri-diri-diriridi, Daddy, go!

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Tengo que bailar contigo hoy (DY)

Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Muéstrame el camino, que yo voy (oh)

Tú, tú eres el imán y yo soy el metal

Me voy acercando y voy armando el plan

Sólo con pensarlo se acelera el pulso (oh, yeah)

Ya, ya me estás gustando más de lo normal

Todos mis sentidos van pidiendo más

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

Sube, sube (oh)

Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido

Si te pido un beso, ven, dámelo

Yo sé que estás pensándolo

Llevo tiempo intentándolo

Mami, esto es dando y dándolo

Sabes que tu corazón conmigo te hace "bam-bam"

Sabes que esa beba está buscando de mi "bam-bam"

Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

Empezamos lento, después salvaje



Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Cuando tú me besas con esa destreza

Creo que eres malicia con delicadeza

Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

Pero pa' montarlo, aquí tengo la pieza, oye

Despacito

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Despacito

Quiero desnudarte a besos despacito

Firmar las paredes de tu laberinto

Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito (sube, sube, sube)

Sube, sube (oh)

Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido

Despacito

Vamo' a hacerlo en una playa en Puerto Rico

Hasta que las olas griten: "¡Ay, Bendito!"

Para que mi sello se quede contigo (báilalo)

Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos

(Favoritos, favoritos, baby)

Pasito a pasito, suave, suavecito

Nos vamos pegando poquito a poquito

Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido

Despacito