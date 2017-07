Di Maio a "C'è posta per te" per una lettera di Sgarbi: il video è da ridere

Luigi Di Maio invitato a C'è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. Ma chi sarà a inviargli una lettera? Un'amante perduta? Un elettore sfegatato? Un compagno di scuola dimenticato? Il postino inforca la bicicletta e... ed ecco comparire il volto sfigurato dalla rabbia di Vittorio Sgarbi, che inizia a snocciolare una serie di improperi rivolti al vicepresidente della Camera e premier in pectore del M5s. Il critico d'Arte se la prende con la questione dei vitalizi e grida: "Scandaloso che prenda 32 milioni di lire un insetto incapace e ignorante non laureato e senza idee, portato avanti solo da Grillo e che fa il vicepresidente della camera abusivamente". La ripresa stacca sul viso di Di Maio inebetito. Ma Sgarbi continua: "Ho già detto alla D'Urso e lo dico adesso a Di Maio che io il mio vitalizio ho smesso di prenderlo. Chiaro? Chiaro, Di Maio? E non rompere i coglioni. Pensa ai 32 milioni di lire che prendi non valendo un cazzo!".

Il video ovviamente è una parodia creata ad arte dal sapiente montaggio dell'influencer Daniele Cinà, parodia diffusa su facebook, su twitter e su youtube, e già virale.