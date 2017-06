Tv: Diego Bianchi 'Zoro' passa a La7, firmato accordo





Diego Bianchi, in arte 'Zoro', entra a far parte della squadra de La7 dalla prossima stagione. Ne da' notizia l'emittente con una nota, nella quale si spiega che il popolare autore e conduttore di 'Gazebo' ha raggiunto un accordo con l'emittente di Urbano Cairo, da pochi giorni diretta da Andrea Salerno, per nuovi progetti televisivi. Con lui, ovviamente, si trasferisce a La7 tutta la sua 'banda', a cominciare da Marco Dambrosio, in arte 'Makkox'.