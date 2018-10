Diletta Leotta: "Il contadino cerca moglie? Avrà anche una... contadina cerca moglie" - L'INTERVISTA

Diletta Leotta arriva alla conduzione de Il contadino cerca moglie, quarta stagione del dating show di Fox Life (dopo la prima di Simona Ventura e le due con Ilenia Lazzarin). Si parte il 17 ottobre con protagonisti 5 contadini che aprono le porte delle loro fattorie e del loro cuore a altrettanti single desiderosi di cambiare stile di vita e trovare l’amore.

Un vero e proprio "colpo della stagione televisiva" in corso, ha sottolineato Alessandro Saba di Fox. Con tanto di maglietta DL7.

"Sarà un'edizione piena di sorprese. La prima dovrei essere io. Ma le vere sorprese riguardano i protagonisti: ci sono due fratelli che si contenderanno delle donne, partecipano come se fossero un solo contadino. E quindi è bello anche vedere la dinamica tra di loro verso le donne che sono lì per corteggiarli”, racconta Diletta Leotta ai microfoni di Affaritaliani.it. “Poi la novità più bella è quella che riguarda Federica, contadina donna che cerca un amore con un’altra donna”. Gli aspetti più divertenti del programma? “I contadini sono tutti diversi tra di loro, ma estremamente veri, divertenti. Non si rendono conto delle telecamere, quindi riescono anche a essere molto naturali. E si innescano delle dinamiche che non puoi prevedere e ti lasciano senza parole” Animo cittadino o contadino? Diletta non ha dubbi: “In questa fase è cittadino però questo tuffo bucolico mi è servito molto perché abbiamo girato d’estate e le campagne in quel periodo sono bellissime. Siamo stati anche in alpeggio dove in realtà non faceva così tanto caldo, appena andava via il sole c’erano dieci gradi. Ha anche grandinato, anche quella è stata una bella prova fisica. Perché questo è un programma in cui l’elemento fisico è preponderante”. Nel programma Diletta Leotta ha cercato “di essere una confidente dei concorrenti”, sempre rigorosamente “super partes”

Il programma è un adattamento del format internazionale Farmer Wants a Wife- ed è prodotto da FremantleMedia Italia per Fox Networks Group Italy. Il contadino cerca moglie, felice incontro tra docu reality e dating show, è nato in Inghilterra nel 2001 e da allora è andato in onda in circa 30 Paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti, riscuotendo ottimi ascolti e facendo nascere tante storie d’amore: 72 i matrimoni celebrati e 136 i figli nati nel corso delle varie edizioni. Solo in Francia, dove il programma ha raggiunto le 10 edizioni, sono stati 15 i contadini convolati a nozze e 24 i bimbi nati. Fiocco rosa anche per l’edizione italiana con la nascita della figlia di Manolo e Jennifer, una delle coppie protagoniste della prima stagione.