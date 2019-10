Diletta Leotta, incendia la partita Juve-Bologna: è super sexy in campo. FOTO

Diletta Leotta, super sexy in campo per Juve-Bologna: fan in delirio

Diletto Leotta torna ad infiammare il web con una foto super sexy scattata dopo la partita Juve-Bologna. Il look attillatissimo scelto per l’occasione non lascia spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta, la foto super sexy dopo Juve-Bologna: l’abito blu mette in mostra il suo fisico

La Leotta ha postato su Instagram una foto super sexy dopo la partita Juve-Bologna. L’abito blu estremamente attillato mette in evidenza le curve mozzafiato della conduttrice siciliana. I fan più attenti hanno subito fatto notare un dettaglio: sembra che Diletta non indossi il reggiseno. L’abito succinto lascia pochissimo spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta, i followers impazziscono per i suoi scatti sensuali

La bella siciliana è solita condividere con i followers momenti della sua quotidianità. Sono numerosi e frequenti gli scatti che mandano in delirio i fan, come quest’ultimo.

Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera come meteorina nelle previsioni del tempo su SkyTg24. Dopo la laurea in giurisprudenza è stata chiamata da Sky Sport che le ha affidato gli speciali dedicati alla serie B. Poi la conduttrice è diventata inviata di Dazn per la serie A.