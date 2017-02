Diletta Leotta, la regina di Sky ospite del Festival di Sanremo



Diletta Letta passa dal calcio alla musica. Almeno per la parentesi del Festival di Saremo 2017. Carlo Conti arruola dunque la bella conduttrice di Sky Sport.



Diletta Leotta ospite del Festival di Sanremo. Ecco quando



Diletta Leotta punta il palco del Festival di Sanremo. La giornalista di Sky Sport avrà uno spazio all’interno di "Tutti cantano Sanremo", per rievocare la canzone del Festival a cui è più legata.



Diletta Leotta, dal calcio di Sky al Festival di Sanremo



La 25enne Diletta Leotta, conduttrice di un progamma sulla Serie B, parte dalla base di "Tutti cantano Sanremo", ma non è escluso che la sua partecipazione si prolunghi anche per le altre serate.



Diletta Leotta, regina dei social e di Sky



D'altra parte Diletta Leotta vede la sua popolarità crescere sempre più. Sui social una delle vere grandi regine: basti pensare che Instagram la vede con più di un milione di follower. Su Sky, oltre alla serie B ha già condotto “Estate Mondiale” per Euro 2016. E sono in tanti che la vedono come possibile erede in futuro di Ilaria D'Amico, la signora del calcio di Sky.