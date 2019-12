Diletta Leotta senza slip? Non si vedono mentre abbraccia il cane. FOTO

Diletta Leotta senza slip? Dove sono finiti? DILETTA LEOTTA FOTO INSTAGRAM

La conduttrice ha incantato nuovamente il web con uno scatto che ha fatto molto chiacchierare. La Leotta indossa una camicetta di jeans sbottonata, tenendo in braccio il cagnolino. Dove sono finiti gli slip? Non si vedono.

Diletta Leotta sembra senza slip su Instagram

“Manca poco e si torna a casa da te 🐶🏡❤️🎄” scrive la Leotta in commento all’ultimo post.

Nell’immagine la conduttrice appare come sempre bellissima e sorridente, con in braccio il suo cagnolino. L’attenzione degli utenti è però, in questo scatto, catturata da un dettaglio a dir poco intrigante. Non si vedono gli slip, che fine hanno fatto? Il post ha già raggiunto più di 300mila like.

Diletta Leotta: nuovo scatto seducente su Instagram

La giovane conduttrice è solita far parlare sui social con i suoi scatti seducenti. Bionda, con un fisico strepitoso, è molto apprezzata dal pubblico ed è stata di recente scelta per lo spot di Intimissimi uomo. Il suo profilo Instagram è ricco di immagini mozzafiato che mettono in mostra le sue curve, ma l’ultimo ha fatto chiacchierare più del solito.