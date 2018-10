Disney Channel, buon compleanno: compie 20 anni

Mercoledì 3 ottobre, Disney Channel (Sky, canale 613) spegne 20 candeline. Un compleanno che diventa occasione per celebrare la storia del canale lanciato il 3 ottobre 1998 con la messa in onda di uno dei classici d’animazione Disney più amati di sempre, Il Re Leone.

«Sono molto orgoglioso di festeggiare il ventennale di Disney Channel, canale caratterizzato da una pionieristica energia e sempre attento ai gusti in continuo mutamento del pubblico più giovane – afferma Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia – Il suo percorso è stato segnato da grandi successi che, partendo da produzioni originali, sono riusciti a entrare nel cuore di intere generazioni molto spesso segnando un’era nel mondo dell’intrattenimento televisivo. Questa è la strada che Disney Channel ha tracciato nel segno dell’innovazione, innovazione che rimane rampa di lancio per tutti i progetti futuri».

Il palinsesto del canale ha fin da subito avuto una grande attenzione per le serie tv tratte dai lungometraggi Disney di maggior successo, come per esempio Timon e Pumba, Aladdin, La Sirenetta. A sua volta Disney Channel ha avuto delle declinazioni cinematografiche di grande successo come Hannah Montana: The Movie e High School Musical 3: Senior Year.

È stato Disney Channel il primo canale a proporre Live Action per ragazzi, fin dal 2005 con Zack e Cody al Grand Hotel e l’anno successivo con il lancio di Hannah Montana. Tra i tantissimi Live Action di successo che hanno segnato la storia del canale anche Raven, Cory alla Casa Bianca, I Maghi di Waverly, Buona Fortuna Charlie e Jessie.

Anche la prima telenovela per ragazzi è stata trasmessa da Disney Channel nel 2008: al successo de Il Mondo di Patty, hanno fatto seguito, negli ultimi 10 anni, il boom di Violetta (lanciata nel 2012) e Soy Luna, in onda con la sua terza stagione in prima tv da lunedì a venerdì alle 20.35. Oltre al grande rilievo dei Disney Channel Original Movie, da sempre punti di riferimento del canale grazie ai popolari High School Musical, Camp Rock e Descendants, Disney Channel non ha mai perso l’energia di sperimentare: lo dimostra il lancio del primo Constructed Reality, Sara e Marti #Lanostrastoria.

Pietra miliare di Disney Channel è anche il made in Italy grazie a produzioni originali da sempre esportate in tutto il mondo come lo storico Art Attack. Tantissimi conduttori, oggi protagonisti del panorama televisivo italiano, sono stati volti del canale nel corso degli anni: da Massimiliano Ossini passando per Giovanni Muciaccia ad Alessandro Cattelan e Alvin. Sono produzioni italiane di grandissimo successo anche serie tv come Quelli dell’Intervallo, Quelli dell’Intervallo Cafè, Life Bites – Pillole di vita, In Tour e Alex & Co. Seguendo questa scia, il primo ottobre scorso è stata lanciata School Hacks, serie diretta da Nicola Conversa (noto al pubblico come membro del gruppo YouTube Nirkiop) e in onda con un doppio episodio in prima tv ogni giorno da lunedì a venerdì alle ore 20.25.