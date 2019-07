Disney Channel: Penny On M.A.R.S. 3 al via le riprese

Sono iniziate in questi giorni a Milano le riprese della terza attesissima stagione di Penny On M.A.R.S., la serie di successo targata Disney Channel dove sogni, segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica.

Ormai il segreto di Penny è stato rivelato ma dove la porterà la sua passione per la musica? Riuscirà a diventare la cantante famosa che ha sempre sognato di essere o si farà fermare dai tanti ostacoli che si impongono sulla strada verso il successo? Che ruolo avranno gli amici di sempre e quelli nuovi, la famiglia e l’amore in questo incredibile viaggio? Lo scopriremo nella terza stagione di Penny On M.A.R.S.

Anche questa terza stagione, come le precedenti, sarà diretta da Claudio Norza – già regista della serie tv Alex&Co. diventata un vero e proprio fenomeno di costume – e sarà prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia. A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barret, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.

Il talento e i sogni dei ragazzi del M.A.R.S. sono pronti a conquistare nuovamente il pubblico con la terza e imperdibile stagione di Penny On M.A.R.S..

