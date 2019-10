disney junior festeggia halloween con "vampirina"

UN HALLOWEEN DAVVERO “SPAVENTASTICO” CON VAMPIRINA!

DAL 21 OTTOBRE AL 1° NOVEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLE 17.30,

SU DISNEY JUNIOR (Sky, canale 611) ARRIVANO IN PRIMA TV

I NUOVI EPISODI DELLA SECONDA STAGIONE

Halloween non è mai stato così “Spaventastico” grazie a Vampirina! Per celebrare la festa più paurosa di sempre dal 21 ottobre al 1° novembre Disney Junior (Sky, canale 611) trasmetterà i nuovi episodi della seconda stagione della serie più amata dal pubblico del canale. L’appuntamento con le puntate inedite della seconda stagione di Vampirina sarà dal lunedì al venerdì alle 17.30.

Vampirina segue le avventure di Vi, piccola vampira appena trasferita dalla Transilvania alla Pennsylvania e pronta a mostrare a tutti cosa significa vivere ogni giorno in un mondo “spettracolare”! Entusiasmanti episodi a tema Halloween andranno in onda proprio ad ottobre per celebrare insieme a Vi la ricorrenza più “mostroversa” di sempre.

Disney Junior è pronto ad offrire un Halloween davvero “spettracolare” con i nuovi episodi della seconda stagione di Vampirina in onda dal 21 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì alle 17.30.

