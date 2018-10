Disney Junior, Halloween con Vampirina

Halloween non è mai stato così “Spaventastico” grazie a Vampirina! La serie, in onda su Disney Junior (Sky, canale 611) da lunedì a venerdì alle ore 17.30, segue le avventure di Vi, piccola vampira appena trasferita dalla Transilvania alla Pennsylvania e pronta a mostrare a tutti cosa significa vivere ogni giorno in un mondo “spettracolare”! Entusiasmanti episodi a tema Halloween andranno in onda proprio ad ottobre per celebrare insieme a Vi la ricorrenza più “mostroversa” di sempre.

Non solo, per prepararsi al meglio a festeggiare la notte del 31 ottobre con i consigli della piccola Vi basterà tenere d’occhio il canale YouTube di Disney Junior dove per tutto il mese di ottobre verranno pubblicati nuovi tutorial e contenuti speciali.

I video permetteranno a grandi e piccini di realizzare ricette “da brivido”, come cupcake a tema Vampirina, imparare balletti spettrali direttamente dalla “Danzilvania”, decorare casa con palloncini “spaventastici” e creare confezioni di caramelle davvero uniche per spaventare i vicini con la rituale domanda: “Dolcetto o Scherzetto?”.

I primi contenuti speciali sono già disponibili sul canale YouTube di Disney Junior ma la strada verso Halloween è appena cominciata e quest’anno sarà piena di indimenticabili sorprese targate Vampirina. Tra ali di pipistrello, cupcake vampireschi, ragnatele decorative e musica spettrale a tutto volume c’è l’imbarazzo della scelta per rendere il prossimo Halloween davvero “Spettracolare”!

E non è finita qui! Sonia Peronaci, Coccole Sonore e Davide Nonino di Giochi per Bambini e Ragazzi sono i tre special guest che, contagiati dalla febbre di Vampirina, daranno il loro video-contributo alla preparazione di ricette succulente a tema Halloween e a tutto ciò che occorre per allestire e trascorrere un 31 ottobre “spaventastico”.

Seguendo infatti i loro canali social nei prossimi giorni sarà possibile scoprire tutte le indicazioni per preparare una perfetta festa di Halloween a tema Vampirina.