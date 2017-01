DJ Mitch, "in alto la testa": la canzone per Amatrice e i terremotati

DJ Mitch, "in alto la testa"



"In alto la testa perché siamo italiani" recita così il nuovo brano di Dj Mitch che punta a raccogliere fondi per sostenere le popolazioni terremotate e premia la solidarietà del popolo italiano che nel momento del bisogno risponde sempre".



La canzone nasce a seguito dell'incontro ad Amatrice con il sindaco Sergio Pirozzi, Mitch ha messo in musica le drammatiche vicissitudini delle popolazioni colpite dal sisma. "La distruzione è un dolore immenso, il sisma è come una guerra, adesso bisogna ricostruire, questa gente va incoraggiata, supportata, è la loro terra, la loro storia, la loro memoria."

In quelle case crollate c'è l’impronta di chi ci è stato, l impronta della vita e non va cancellata.

“Finché forza ne hai ”. È un altro messaggio che il cantautore e produttore musicale, tra l'altro di origini Marchigiane tiene a spiegare unito al rispetto per il popolo italiano che nel momento del bisogno si rimbocca le maniche.

I proventi del brano, grazie alla collaborazione sinergica con l'Associazione Nazionale Italiani Cantanti, che nel 2017 festeggerà i 30 anni di associazionismo, saranno interamente devoluti.



DJ Mitch e il Capodanno di Gigi D'Alessio



Mitch ospite al concerto di capodanno organizzato da Gigi D'Alessio in collaborazione con Mediafriends ha lanciato un'importante raccolta fondi per le popolazioni colpite dal sisma, attraverso l'sms solidale 45513, attivo dal 31 dicembre 2016 al 29 gennaio 2017. Inoltre ha annunciato che per il 26 Marzo a Senigallia ci sarà un partita con la Nazionale Italiana Cantanti e che proventi andranno ad integrare quelli del brano In alto la testa a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.