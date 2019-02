Domenica In, Rosita Celentano nella bufera: il popolo del web la massacra

Domenica In finisce di nuovo nel mirino dell'indignazione social, e questa volta per una battuta di Celentano. Non Adriano, bensì la figlia Rosita invitata da Mara Venier nel salotto pomeridiano di Rai1 per ricordare la sua esperienza di conduttrice del Festival di Sanremo, principale argomento di discussione della puntata.

Trent'anni fa, nel 1989, per la trentanovesima edizione della più importante kermesse della canzone italiana, furono reclutati come conduttori quattro "figli d'arte": Danny Quinn, Paola Dominguin, Gianmarco Tognazzi e, per l'appunto, Rosita Celentano. Un'edizione ricordata soprattutto per le mille papere e gaffe dei quattro giovani padroni di casa (clicca qui per vederne un florilegio), in primis proprio la Celentano, che addirittura durante un annuncio si accorse con un certo ritardo di star leggendo la scaletta capovolta...

Quell'edizione, evidentemente, non porta fortuna a Rosita, poiché oggi nello studio di Domenica In, parlando di quell'esperienza sul palco dell'Ariston si è lasciata sfuggire l'infelice battuta: "Sembravamo quattro autistici". Apriti Cielo, il web è impazzito e ha iniziato a subissare gli account social di Domenica In con ingiurie e proteste ai danni della Celentano. Spezzando una lancia a suo favore, c'è da dire che la malcapitata si era immediatamente accorta dell'errore per poi chiedere subito scusa ai telespettatori. Ma ormai la frittata era fatta, e il popolo del web - come sappiamo bene - non ci pensa due volte se può scatenarsi contro chicchessia. Figuriamoci contro una "figlia d'arte".