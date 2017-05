Domenica Live, Barbara D'Urso torna a settembre. L'annuncio di Canale 5

DOMENICA LIVE, BARBARA D'URSO CHIUDE A +12% SUL 2016. STAGIONE RECORD PER CANALE 5



Domenica 28 maggio su Canale 5 ultima puntata di “Domenica Live”, programma Videonews, condotto da Barbara d’Urso. Il contenitore domenicale di Canale 5 si è confermato anche quest’anno leader incontrastato della sua fascia (dalle ore 17.00 alle ore 18.45) riuscendo a incrementare gli ascolti del +12% rispetto all’omologo dello scorso anno, con una media di 2.557.000 spettatori e del 17.6% di share. Nel corso della stagione sono state registrate puntate record che hanno superato il 21% di share e i 3.500.000 spettatori con picchi di oltre 4.000.000 di telespettatori.



DOMENICA LIVE - BARBARA D'URSO, SCHERI (CANALE 5): "STAGIONE ECCEZIONALE"



Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: “Si è chiusa un’altra stagione eccezionale di Domenica Live con Barbara d’Urso, bravissima e insostituibile padrona di casa. Il programma di Videonews è stato leader incontrastato per tutta la stagione televisiva ed è diventato, grazie alla bravura di una magica Barbara e di tutta la squadra giornalistica, autorale e produttiva, irrinunciabile per i telespettatori di Canale 5. Ringrazio ancora una volta Barbara e tutta la squadra Mediaset per il grande e impegnativo lavoro svolto anche quest’anno".



DOMENICA LIVE, BARBARA D'URSO "TORNA A SETTEMBRE"



"I telespettatori non dovranno aspettare molto per rivedere Barbara alla guida della domenica pomeriggio di Canale 5: l’appuntamento con lei e con la nuova edizione di Domenica Live è a settembre”, conclude il direttore Giancarlo Scheri.



DOMENICA LIVE, CRIPPA: "BARBARA D'URSO FUORICLASSE DEL PICCOLO SCHERMO"



Mauro Crippa, direttore informazione Mediaset: “Barbara d’Urso ha dimostrato, ancora una volta, di essere una fuoriclasse del piccolo schermo. Con un lavoro quotidiano, e una passione ed energia fuori dal comune, Barbara, insieme alla grande squadra Videonews, ha reso Domenica Live imbattibile nella sua fascia d’ascolto”.