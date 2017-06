L'attore Domenico Diele investe una donna e la uccide

Domenico Diele investe donna e la uccide

L'attore Domenico Diele la notte scorsa ha investito e ucciso una 48 enne nei pressi dell'uscita autostradale di Montecorvino Pugliano, nel Salernitano. Domenico Diele, 32enne attore, senese di origini, ma trapiantato da tempo a Roma, si trovava in zona per le riprese del film 'Una vita spericolata' del regista Marco Ponti.

Domenico Diele, guidava sotto l'effetto di supefacenti - secondo quanto riporta Repubblica - ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale aggravato. Subito dopo l'incidente, il conducente è stato portato all'ospedale di Salerno per gli accertamenti di rito ed è risultato positivo sia ai cannabinoidi che agli oppiacei. A Diele la patente era stata sospesa, proprio per un problema legato all'uso di sostanze stupefacenti.



Domenico Diele, da Don Matteo a «1992» e «1993»

Domenico Diele è uno dei volti emergenti del cinema e della fiction italiana, ha recitato in diverse pellicole, tra cui 'Acab', e in numerose serie di successo della tv, come 'Don Matteo', oltre a '1992' e 1993 (dove interpreta il ruolo di Domenico Pastore). Ma la carriera di Diele già aveva avuto momenti importanti sin dal 2011, quando Stefano Sollima lo chiamò per interpretare Adriano Costantini nel film «ACAB - All Cops Are Bastards», un giovane ragazzo romano facente parte del reparto mobile della polizia. Nel 2012 Diele è stato protagonista della miniserie TV Rai, «Zodiaco - Il libro perduto».