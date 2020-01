DOTAN, Arriva anche in Italia la hit 'Numb' del cantante olandese

Arriva anche in Italia la hit

Miglior Artista & Songwriter dell’anno, Miglior Artista Maschile per 3 anni consecutivi in Olanda

Siamo tutti iperconnessi (la rete), eppure intimamente sconnessi (l’anima). Perché, almeno una volta nella vita, ognuno di noi si è sentito come Dotan: “NUMB”! Nessun essere umano nasce insensibile, ma il sapore ottuso della vita, oggi ci porta a questa disaffezione.

Nato a Gerusalemme 34 anni or sono, e trasferitosi dopo solo un anno in Olanda, ad Amsterdam, il polistrumentista, cantautore e produttore Dotan, sbarca in Italia forte di una notorietà ben solida nel resto del Continente. Il suo disco rivelazione “7 Layers” (romanticamente scritto, prodotto e registrato nel suo salotto di casa) è la piattaforma di lancio di cui si avvale.

Il distacco dalle emozioni e dalla vita in quanto tale è il difficile stato d'animo che è premessa alla genesi della canzone. La delicatezza dell’introduzione lo testimonia: voce, pianoforte e tanta anima. Nel crescendo stesso del brano c’è la rinascita. Ci siamo sentiti tutti insensibili, ma non è una condizione permanente, semmai un male da cui guarire.