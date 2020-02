Al Bano e Romina tornano insieme grazie al maestro Antonio Summa

Il maestro compositore Antonio Summa intervistato da Affari: "Così ho fatto riunire Al Bano E Romina"

Viaggio nell’atelier musicale dove si confezionano le canzoni per il rinnovato duo Al Bano Romina: “Ero in crisi con due storie di donne, presi la chitarra e in un attimo venne fuori questa canzone. Poi telefonai subito a Malgioglio” racconta ora il compositore Antonio Summa ad Affari. Summa è uno degli ultimi sarti musicali che cuciono note intorno ai cantanti. Li chiamano arrangiatori, ma spesso sono i veri artefici dei successi.

Summa ha cominciato con il rock progressivo, ai tempi del parco Lambro, negli anni 70, in quella la piccola Woodstock lombarda dove passarono gli Area di Demetrio Stratos…per poi suonare con Vecchioni ( un maestro filosofo, ci dice) con Branduardi e Finardi; infine il salto come produttore e compositore, con arrangiamenti e canzoni cucite addosso a quasi tutti i cantanti sul mercato, da Dalida a Rosanna Fratello.

Oggi debutta con un CD di strepitose cover, “Through the style” ma ha nel cassetto il progetto di rilanciare Umberto Napolitano, re del neo melodico italiano in versione social impegnata. Ma ecco, due mesi fa, l’opportunità insperata: riunire Al Bano e Romina con una nuova canzone.

Già, come nasce un tormentone musicale che probabilmente nei mesi prossimi bisserà successi come quelli di Ed Sheran o Luis Fonsi?

“Sono fiero di aver stimolato la creatività di Al Bano", ci racconta ora Summa, “è successo per una mia crisi sentimentale personale, mi metto subito al lavoro per l’arrangiamento, ed eccomi catapultato l’altra sera nei camerini dell’Ariston, con uno degli ambasciatori della musica italiana nel mondo. Al Bano e Romina sul palco dell’Ariston , finalmente riuniti , finalmente insieme”.





Un doveroso selfie e tanti progetti di tournee. E’ questa la storia di un provino musicale che dapprima affascina Malgioglio, paroliere di alta classe che poi la confeziona con parole d’amore e approda a Cellino nella fazenda di Al Bano : questi si entusiasma di quel carpe diem che affiora nel testo, chissà, forse pensa a Romina. E lavora alla musica. Il cantante chiama subito Romina che approva le calde parole d’amore della canzone. Un lavoro certosino e collettivo che infine approda al pezzo definitivo. Ecco come nasce una canzone per Sanremo.

Entriamo in punta di piedi nel laboratorio musicale di Antonia Summa. Il Summit-studio, nel quartiere dei creativi milanesi, via Tortona : ora ospita un altro big di Sanremo, Umberto Napolitano ( tre volte sul palco dell’Ariston e 20 milioni di copie di dischi venduti nel mondo). Summa sta provando gli arrangiamenti di un album straordinario di canzoni sociali.

Alla consolle troviamo proprio il cantautore Umberto Napolitano. “Il ricambio vien dal mare” , “ Gli angeli di via san Pietro all’orto” ( canzone dedicata ai senza casa ) e “Caro sindaco di Milano “,un pezzo simpaticamente polemico dedicato al futuro primo cittadino della città “dal cor in man” sono i pezzi approntati da Summa. Cosa bolle in pentola nell’atelier ? Un motivo da brividi, una hit su un tema delicato che susciterà polemiche: “Credo”, ovvero Mamma uno e Mamma due, un pezzo rhythm'-and-blues composto da Umberto Napolitano e ispirato da una storia vera. Sarà un’altra canzone per la coppia Al Bano e Romina?

“Credo è il brano che prende spunto dai fatti di Bibbiano dove si evincono fatti poco chiari per evidenziare che, da quando nasce, ogni bambino, in un modo o nell'altro, è oggetto di strumentalizzazione, uso e , spesso, abuso... -ci racconta Napolitano- Così questo bambino della nostra canzone viene costretto a credere ed accettare tutto quelli che gli dicono o gli diranno per incanalarlo in un sistema di vita ben monitorato per essere tenuto sotto controllo in modo meno complicato e indirizzato secondo piani prestabiliti, e questo fino al raggiungimento della maggiore età... solo allora, forse, sarà libero di scegliere, anche se le alternative che gli offriranno non si distaccheranno poi molto da quelle in cui è stato cresciuto, condannandolo a sua volta , e questo per i più deboli, a trasformarsi a sua volta da vittima passerà a carnefice futuro”.

Ma una canzone oggi non è più tale se non è accessiorata con un video.

Si confeziona allora il video ufficiale di 'Angeli di via san Pietro all’orto': “ lo abbiamo girato tra i senza casa veri, di notte, nel centro di Milano, con la collaborazione della contessa georgiana Lali Panchulidze e del cantautore milanese Pino D’Isola: e poi con una scoperta, la giovanissima Magdalena Rosa, che viene da uno stage con Pupi Avati.” In esclusiva per Affari, Napolitano ci mostra il video, 6000 visualizzazioni in due giorni su Youtube.” Un ballerino straordinario, Lil Beat, ha improvvisato di notte passi di danza tra le tendedei clochard sparse a san Babila”.

Angeli e Credo: due canzoni nuove che sbocceranno in qualche tournee di Al Bano e Romina?

Ai due pezzi si è già interessato il producer Walter Cicognani, leader del bel canto romagnolo.

“Felicità, in ogni caso, è far cantare Albano e Romina” risponde enigmatico il cantautore sociale Umberto, della Premiata Forneria Antonio Summa.

Anteprima martedì 11 ore 12,30 su radio RPL, con Sammy Varin.

Video Gli angeli di via san Pietro all’orto (anticipazione per Affaritaliani.it)