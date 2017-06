Efe Bal a Rocco Siffredi: "Ritirati nonno". EFE BAL VS ROCCO SIFFREDI



“Era meglio se Rocco (Siffredi, ndr) se ne stava dietro la cinepresa. A una certa età si rischia di diventare patetici… perché non basta più avere le misure. Le misure contano fino a un certo punto". Efe Bale attacca Rocco Siffredi in un'intervista a Novella 2000.



"Mi dispiace che Malena abbia dovuto recitare con un vecchietto come Rocco (Siffredi, ndr). Ci sono in giro così tanti bei ragazzi, giovani. Lui ormai è un ex re. Non è piacevole vedere un uomo della sua età girare ancora certe scene".



"Rocco (Siffredi, ndr) ritirati ora che sei in tempo, non vorrai andare a vanti a fare film fino a ottant’anni. Malena dice che è in gran forma forse perché non ha mai provato uno dei miei maschi. Se vuole le consiglio qualcuno dei più giovani: altro che “nonno” Rocco!”