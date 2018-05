Elena Sofia Ricci: "Nudo integrale? Alla mia età non pensavo..."

Elena Sofia Ricci, è Veronica Lario nel film «Loro», parla dei provini con Sorrentino: «Qualunque cosa mi avesse proposto l'avrei fatta… Lui mi ha chiesto di non parlarne. Non ne ho parlato neppure alle amiche più care, quando l'hanno scoperto dai giornali mi hanno dato della disgraziata…Poi mi ha detto solo: “Recita secondo la tua sensibilità di donna”», spiega a Oggi.

Elena Sofia Ricci parla poi della scena in cui appare nuda: «Una controfigura? No, sono proprio io e non sono “quasi nuda”: il nudo è integrale. Ormai alla mia età pensavo “mai e poi mai”. Una cosa positiva nell’invecchiare è che non si fanno più scene d’amore, le ho sempre detestate. Mi vergogno, ho pudore perfino con mio marito. I baci sul set, poi, non ne parliamo… così intimi. Con quel nudo credo che Sorrentino volesse raccontare l’amarezza e il dolore di una donna che si sente sfiorita, che non ha più il corpo sodo delle bellezze che ci sono nel film. Quella sensazione la conosco bene: ho visto donne a me vicine, magari tradite dai propri mariti, che si dicevano “non sono più bella, non sono più desiderabile”».

Poi parla anche dei punti di contatto con Veronica, di cui parla «con pudore»: l'assenza del padre, quella comunione non fatta a 8 anni, il lavoro psicologico su se stesse, la riservatezza.