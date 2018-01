Eleonora Bertoli ha il potere di scaldare anche le più fredde e nevose giornate invernali. Con i suoi scatti audaci che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato, è una ragazza "per tutte le stagioni". La studentessa bolognese con il lato B più sexy di Instagram ha conquistato stuoli di fan - maschi e femmine - e potrebbe presto approdare sul grande schermo. Ma quest'ultimo sarà in grado di contenere le sue procaci grazie che hanno stregato tutta Italia?