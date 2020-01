Eleonora Daniele in dolce attesa: Chi pubblica le prime foto col pancione

Il settimanale Chi pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio le prime immagini di Eleonora Daniele in dolce attesa. La conduttrice aspetta una bambina che nascerà in estate. "Si chiamerà Carlotta", ha annunciato Eleonora, che si è sposata lo scorso settembre, con l'imprenditore Giulio Tassoni.