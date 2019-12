Elettra Lamborghini, Comedy Central Presenta in prima tv e... I programmi ViacomCBS Networks Italia sotto le feste

Novità per tutti i gusti in arrivo durante le feste sui canali di ViacomCBS Networks Italia, azienda guidata dall’AD Andrea Castellari. Film, serie, maratone, rotazioni video per tutti i target sui canali del gruppo presenti su digitale terrestre e in esclusiva su Sky.

Paramount Network (visibile sul canale 27 del dtt e sul canale 27 di Tivùsat) per le festività natalizie propone un palinsesto ricco di generi per un Natale dai mille volti e pieno di sorprese tra azione, romanticismo, avventura, fantascienza e molto altro e con titoli che accontentano tutta la famiglia.

Lunedì 23 alle 21.10 ci immergiamo nel clima di festa con Polo Nord – Il potere magico del Natale: la vita di una donna d’affari viene sconvolta da un regalo di Natale anticipato, legato a Babbo Natale in persona…

Martedì 24 alle 21.50 va in onda Elliott il drago invisibile, che ci trasporta nel New England, all'inizio del XX secolo, tra draghi e mirabolanti avventure. A seguire, celebriamo l’arrivo del Natale con SOS Fantasmi, il cult di ispirazione dickensiana di Richard Donner, con Bill Murray. Per il grande giorno, mercoledì 25 alle 21.10, in arrivo il film Caro Babbo Natale di Robert Lieberman, che per Natale vede due giovani fratelli cercare di rimettere insieme la famiglia a tutti costi. A seguire, la commedia natalizia La neve nel cuore. Il clima di festa prosegue trasportandoci in un mondo magico! Giovedì 26 alle 21.10 va in onda Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi: quando un terribile incendio uccide i loro genitori, tre bambini vengono consegnati in custodia al Conte Olaf, lontano parente che sta segretamente pianificando di rubare la loro cospicua eredità. A seguire, il film fantasy per famiglie La principessa e il gigante.

Martedì 31 dicembre, l’ultima sera dell’anno va in onda il film L’ultima vacanza in programma alle 21.50, mentre allo scoccare della mezzanotte celebriamo il nuovo anno con il divertentissimo Ricomincio da capo. Il 2020 non può che iniziare con un’intramontabile pellicola cult: mercoledì 1° gennaio alle 21.10 in onda Il mago di Oz, che nel 2019 ha celebrato l’80esimo anniversario. E per la befana? Lunedì 6 gennaio alle 21.10, concludiamo le feste con una serata all’insegna dell’avventura in chiave fantasy: facciamo un salto nella mitologia greca con Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il ladro di fulmini e, in seconda serata, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri. Ma non è tutto, perchè durante tutto il periodo il palinsesto di Paramount Network offre una varietà di titoli durante tutta la giornata.

Con lo spirito grintoso che lo contraddistingue, Spike (canale 49 del dtt e 26 di Tivùsat) “accende le tue feste”, garantendo serate nel segno dell’azione e dell’avventura. Si parte con una novità in ambito seriale: da venerdì 16 dicembre, tutti i giorni alle 20.30 arriva Supernatural, la pluripremiata serie con Jared Paladecki e Jensen Ackles che segue le avventure di due fratelli cacciatori del paranormale. Missioni avvincenti, tra fantasy, thriller e romanticismo… il tutto condito dall’irresistibile ironia del duo più soprannaturale della tv!

Lunedì 23 alle 21.30 va in onda il cult degli anni Novanta Il Corvo, storia di un giovane che torna dal regno dei morti per vendicarsi dei sui suoi assassini. Protagonista il compianto Brandon Lee, morto tragicamente durante le riprese. A seguire, il sequel del film girato nel 1996: Il Corvo 2. Martedì 24 alle 21.30 un tuffo nell’avventura e nel fantasy con The Librarian 2 – Ritorno alle miniere di Re Salomone, secondo capitolo delle avventure cinematografiche del bibliotecario Flynn Carsen (Noah Wyle). A seguire, va in onda Snowpiercer, pilastro del cinema di azione/fantascienza nato dalla mente del Maestro Bong Joon-Ho, regista dell’acclamato Parasite. Mercoledì 25 alle 21.30 l’azione è garantita da Spartacus – La guerra dei dannati: nella terza stagione della fortunata serie vedremo come si concluderanno le eroiche imprese di Spartacus. La prima serata di Giovedì 26 è tutta dedicata a Jack Ryan, il personaggio nato dalla penna di Tom Clancy. Alle 21.30 c’è Jack Ryan – L’iniziazione: per la regia di Kenneth Branagh, il film segue le vicende di un brillante ex marine, interpretato da Chris Pine. In seconda serata va in onda un altro titolo tratto dalla saga creata da Tom Clancy, Caccia a ottobre rosso, con Sean Connery e Alec Baldwin. Spinti dall’adrenalina, giungiamo alla fine dell’anno. Martedì 31 in prima serata va in onda The Librarian 3 – La maledizione del calice di Giuda: qui Flynn Carsen si ritrova a dover salvare il mondo da una minaccia legata a vampiri, sicari e all’antico Calice di Giuda.

Mercoledì 1° gennaio alle 21.30 in programma Il regno del fuoco, con Christian Bale e Matthew McConaughey. Una battaglia per la Terra in chiave fantasy, tra draghi e combattimenti mozzafiato! Lunedì 6 gennaio Spike passa l’Epifania con una famiglia molto speciale: alle 21.30 rivediamo La Famiglia Addams, pellicola iconica del 1991 che ripropone per la prima volta al cinema i personaggi creati da Charles Addams, con Anjelica Huston, Raul Julia, Christina Ricci e molte altre star.

Anche VH1 (canale 67 del dtt e 25 di Tivùsat), il canale musicale dedicato ai successi di ieri e oggi, prende il ritmo del Natale con VH1 Christmas, da sabato 21 dicembre dalle 8.00 del mattino: rotazioni musicali esclusivamente natalizie che, come il panettone, non possono mancare in vista del 25 dicembre! Durante tutto il mese, dunque, si alterneranno le migliori musiche natalizie con carrellate di video dedicati alle feste e alla loro magia.

Per il giorno di Natale, mercoledì 25, dalle 19.00 alle 20.00 va in onda Remember George Michael: in questo giorno di festa, il canale dedica una speciale rotazione musicale a chi, nel 2016, ci ha lasciati proprio a Natale. Martedì 31 alle 23.00 ci si prepara a festeggiare l’ultimo dell’anno con la Top Chart 2019 Dance, le migliori hit dell’anno tutte da ballare. A seguire, a mezzanotte la festa continua con Happy New Year VH1: la colonna sonora perfetta per il party di fine anno!

Su Comedy Central (canale Sky 128 e in streaming su Now Tv), il canale dedicato alla comicità e alla stand-up, le feste partono lunedì 23 alle 21.00, con Giovanni Cacioppo, protagonista della prima puntata in prima tv di Comedy Central Presenta, il format in 6 puntate che porta il teatro sul piccolo schermo e che ogni settimana propone uno spettacolo monografico inedito di un comico italiano. Mercoledì 25 il titolo perfetto per un pomeriggio pieno di calore e risate: alle 15.30 in onda la commedia romantica di ambientazione natalizia Love Actually. Giovedì 26 alle 21.00 ancora risate e batticuore grazie a Notting Hill, con Hugh Grant e Julia Roberts. Il divertimento non si ferma anche venerdì 27: alle 22.00 arrivano in prima tv due episodi di Most Ridiculous, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Per onorare le festività, il secondo episodio è a tema natalizio! Avvicinandosi alla fine dell’anno, continuano le novità: lunedì 30 dicembre alle 21.00 in onda in prima tv un nuovo episodio di Comedy Central Presenta gli esilaranti Marta e Gianluca. Il 1° gennaio alle 15.30 va in onda Nine Months – imprevisti d’amore, commedia di Chris Columbus con Hugh Grant nella parte di un ex playboy alle prese con la gravidanza inaspettata della sua ragazza…

Le feste si concludono con un’Epifania più esilarante che mai! Lunedì 6 gennaio alle 15.30 si ride con Una pallottola spuntata 2 ½. La sera invece, alle 21.00 in prima tv troviamo i Pampers, protagonisti di un altro episodio inedito di Comedy Central Presenta.

Su MTV (Sky canale 130 e in streaming su Now Tv) il Natale si celebra con stile, in compagnia dei volti più amati e popolari del brand! Martedì 24 e mercoledì 25 a partire dalle 22.00 il canale dedica una speciale maratona a #Riccanza Deluxe, con i suoi protagonisti pronti a condividere la loro lussuosa quotidianità, tra party esclusivi, shopping, auto costose e sfarzo a non finire! La sera di martedì 31 l’attesa per il capodanno ha le sembianze di Elettra Lamborghini: alle 22.00 in onda i tre episodi del nuovo show Elettra Lamborghini – Twerking Queen, in cui la regina del canale si mostra senza filtri svelando tutti gli aspetti della sua quotidianità, dalla carriera, alla famiglia, al fidanzato, fino alla preparazione del suo album “Twerking Queen”.

MTV Music (Sky canale 704) entra a piè pari nel clima festivo con 100% XMAS, rotazioni musicali natalizie in onda martedì 24 dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 24.45 alle 3.00, poi mercoledì 25 dicembre dalle 9.00 alle 11.00, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00. In seguito, il canale rivive le melodie più memorabili dell’anno che sta per concludersi, con le sue chart più autorevoli: martedì 31 alle 21.00, mercoledì 1° gennaio alle 12.00 e lunedì 6 gennaio alle 12.00, Euro Top Chart Best of 2019 propone i pezzi più scaricati del 2019 in Europa, mentre il 1° gennaio alle 10.00 e alle 21.00 e il 6 gennaio alle 8.00 e alle 21.00, Hitlist Italia Best of 2019 rivive i titoli più popolari dell’anno in Italia.

La programmazione dedicata alle feste sui canali dell’area kids & family di ViacomCBS Networks Italia è partita già da inizio dicembre e continuerà per tutte le feste. Su NickJr (canale Sky 603) il Natale si aspetta insieme ai protagonisti delle serie preferite: “Paw Patrol”, “Team Jay”, “44 gatti”, “Blaze e le Mega Macchine”, “Alvinnn!!! E i chipmunks” e “Shimmer and Shine”! Già dal 16 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 13:30, sono iniziate le maratone con gli episodi natalizi più belli delle serie animate più amate dal pubblico prescolare e non mancherà il giorno di Natale alle 10.00 e in replica alle 19.00 un episodio inedito di Top Wing: “Natale con Top Wing” dove i nostri eroici cadetti con le ali affronteranno una nuova missione speciale.

Anche su Nickelodeon (canale Sky 605) il Natale è partito con “Un Natale da scartare”: dai primi di dicembre, infatti, Nickelodeon sta celebrando il Natale con una fascia dedicata alle feste dal lunedì al venerdì alle ore 14:00, con gli speciali natalizi più belli delle serie più amate dai kids, come “Henry Danger”, “I Thunderman”, “A casa dei Loud”, “Game Shakers”, “SpongeBob” e tanti altri! Senza dimenticare i film natalizi con le star americane di Nickelodeon! E, il giorno di Natale si passa in compagnia di SpongeBob, alle ore 15:30 andrà “Natale con SpongeBob”: lo spirito natalizio non può mancare nei fondali di Bikini Bottom con la maratona speciale dedicata alla mitica spugna marina che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario. In onda gli episodi più natalizi del cartoon cult. Infine, nella settimana natalizia, dal 23 al 29 dicembre alle ore 20:00, su Teen Nick (canale Sky 620) andranno in onda gli episodi tematici delle sue migliori serie tra cui il telefilm ormai cult “iCarly”.

Per quanto riguarda il digitale terrestre, su Super! (canale 47 del dtt) la programmazione dedicata al Natale inizia sabato 21 dicembre e proseguirà fino al 6 gennaio. Tutti i giorni due momenti: alle 14.00 in onda ogni giorno due episodi speciali a tema tratti dalle live ation più amate e ogni sera alle 20.00 un film “Super!” natalizio. Tra gli speciali da segnalare anche venerdì 20 dicembre alle 14.40 “Miraculous Le storie di Ladybug e Chat Noir” 3 episodi durante i quali verrà svelato un nuovo supereroe, alle 18.40 “School of Rock Xmas Special”, speciale natalizio della serie che narra di un gruppo di studenti delle scuole medie che imparano a correre rischi e a raggiungere i propri obiettivi utilizzando lo stile rock, e alle ore 20.00 il film “Lucky”. Il leprecauno sfortunato Happy McSweeney sta per affrontare l'avventura della vita quando lui e i suoi amici decidono di intraprendere una incredibile missione per recuperare la pentola d'oro che è stata rubata dal malvagio Houlihan alla sua famiglia anni fa e che lo rende così sfortunato. Happy riuscirà a recuperare la fortuna della sua famiglia?

