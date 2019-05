Elezioni Europee, Silvio Berlusconi strabilia tutti a Porta a Porta

Le Elezioni Europee sono imminenti, e i leader di partito fanno il giro delle sette chiese televisive in una sfida all'ultimo voto e all'ultimo punto di share. Ma nessuno, comunque la si pensi, neanche il più giovane anagraficamente, può competere con la verve e la grinta di Silvio Berlusconi che, ospite martedì 21 maggio a Porta a Porta nel salotto di Bruno Vespa, ha sbalordito conduttore, ospiti e pubblico.

Da tempo non si vedeva un Cavaliere così in forma, così agguerrito, così smagliante. Dati, statistiche, numeri snocciolati a memoria di fronte a un Vespa abbagliato da tanta carica, con Antonio Polito e Marcello Sorgi soggiogati e Arrigo Sacchi in assoluta adorazione. Per non parlare degli spettatori in studio, i cui volti tradivano la perplessità di chi si sentiva magicamente ricatapultato indietro nel 1994, ai tempi della "discesa in campo". Un flusso ininterrotto di parole calibrate alla perfezione, e un'invidiabile sicurezza di sé, al punto che lo stesso Vespa stentava a interromperlo, tanto "zio Silvio" era galvanizzato.

Ulteriore colpo di genio: l'idea di portarsi in studio Arrigo Sacchi, compagno di tante vittorie che hanno fatto la storia del Calcio mondiale di tutti i tempi, e al cui ricordo il Presidente di Forza Italia è parso per un attimo cedere all'emozione. Ma è stato appunto un attimo, e gli occhi sono presto tornati asciutti e vispi e la voce stentorea.

Non si sa ancora l'esito delle Elezioni del 26 maggio, ma è sicuro che Silvio Berlusconi, comunque andrà, ha già vinto l'impossibile battaglia contro il Tempo. In una parola, strabiliante.