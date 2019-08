Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le stelle 2020: ‘Sono negata’

Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le stelle 2020

Elisa Isoardi farà parte del cast di Ballando con le stelle 2020, in qualità di concorrente. La conduttrice de “La prova del cuoco” ha deciso di accettare la proposta di Milly Carlucci, mettendosi alla prova come ballerina.

Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le stelle: “Sono negata, non so se riusciranno a trasformarmi in una ballerina”

La Isoardi ha confermato in anteprima la sua partecipazione alla prossima edizione di Ballando con le stelle in un’intervista a Diva e Donna. “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”.

Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le stelle 2020: desidera ballare con Samuel Peron

La conduttrice de La prova del cuoco aveva già partecipato a Ballando con le stelle come ospite. Aveva ballato il charleston con Samuel Pedron, professionista apprezzatissimo, con il quale la Isoardi vorrebbe fare coppia nell’edizione del 2020. “Ci conto. È stato già il mio ballerino nel charleston. È uno molto serio. Sa entrarti nella testa. Sa come tirare fuori il meglio dalla gente”.

Elisa Isoardi nel cast di Ballando con le stelle 2020: si dividerà tra le prove da ballerina e le ricette a La prova del cuoco

Il 2020 sarà un anno molto impegnativo per Elisa Isoardi. La conduttrice dovrà infatti dividersi tra “La prova del cuoco”, in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì e “Ballando con le stelle”, che va in onda di sabato sera, ma richiede un costante allenamento da parte dei concorrenti.

