Elisa Isoardi si sposa con Alessandro Di Paolo? Spunta l’anello al dito

Elisa Isoardi sposa Alessandro Di Paolo? L'anello al dito sembrerebbe una prova

La conduttrice de La prova del cuoco è stata pizzicata all’interno di un wine bar in compagnia del fidanzato Alessandro Di Paolo. A catturare l’attenzione dei fotografi un grande anello sull’anelare. Si tratta di uno smeraldo da sei carati. Regalo o prova di una proposta di matrimonio?

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo si sposano? L’anello al dito potrebbe essere una prova

Durante la serata romana, trascorsa all’insegna di canti e balli, Elisa Isoardi ha presentato ufficialmente il suo compagno agli amici. Fra questi il regista Massimo Spano, l’attore Piero Concilietti ed il ristoratore Alessandro Camponeschi. Presente anche il dolcissimo cagnolino Zinith.

L’anello sull’anulare sinistro, oltre ad essere una prova dell’amore ritrovato, ha fatto impazzare il gossip in merito ad un possibile matrimonio.

Nozze in vista per la Isoardi? Lei non ha ancora confermato né smentito.

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo insieme: amore ritrovato

Il settimanale Chi aveva pubblicato in esclusiva le immagini della vacanza d’amore che Elisa Isoardi aveva trascorso con Alessandro Di Paolo nel periodo natalizio, eliminando ogni dubbio sulla loro frequentazione. Il produttore quarantenne era già stato notato accanto alla conduttrice qualche mese fa, ma durante le vacanze di Natale è stato sempre insieme alla sua amata. Ha anche conosciuto di persona la mamma della Isoardi e trascorso con lei il compleanno.