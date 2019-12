Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme: è tornato il sereno

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme

Dopo i continui rumors sul presunto flirt tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi, torna il sereno tra l’imprenditore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. I due sono stati avvistati di nuovo insieme.

Gregoraci e Briatore ancora insieme dopo i gossip su Benedetta Bosi?

Dopo il divorzio, Briatore e la Gregoraci avevano deciso di mantenere buoni rapporti, soprattutto per il figlio Nathan Falco, nato nel 2010. In diverse occasioni sono stati paparazzati insieme, in particolare durante le feste e le vacanze. In seguito ai gossip sul presunto flirt tra l’imprenditore e Benedetta Bosi, sembrava però esserci stata una rottura definitiva fra i due ex.

Elisabetta Gregoraci sul rapporto tra Briatore e Benedetta Bosi: “Fa rabbrividire”

Elisabetta Gregoraci, chiamata a commentare la notizia e gli scatti pubblicati dal settimanale "Chi", che immortalano Briatore insieme a Benedetta Bosi a Malindi in Kenya nel lussuoso resort di cui l’imprenditore è proprietario, non aveva usato mezzi termini per criticare l'ex marito e il suo nuovo presunto flirt. "Fa rabbrividire", aveva scritto la show girl su Instagram, rispondendo alle domande dei followers. "Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza", aveva commenatto un utente al quale la Gregoraci aveva risposto: "Più che destabilizzare fa rabbrividire". (Continua dopo l'immagine).

FLAVIO BRIATORE BENEDETTA BOSI (FOTO CHI)



Briatore: “Benedetta Bosi è solo un’amica”

Flavio Briatore ha smentito le voci sul presunto flirt con la Bosi, spiegando che per lui la ragazza è solo un'amica. “Finalmente ti sei fidanzato”, dice Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Ma Briatore risponde: “Ma va”. Poi, incalzato dalle domande, afferma: “Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro. Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”.

Benedetta Bosi smentisce il flirt con Briatore

Anche Benedetta Bosi ha smentito il gossip che la vedeva al fianco di Briatore. La 20enne studentessa di giurisprudenza, alla domanda rivoltale su Instagram dai followers: “Sei fidanzata?”, ha risposto in modo secco: “No”. Alla modella è stato poi chiesto ancora: “E' vero che stai con Briatore?”. Lei ancora più netta: “No. Siamo solo amici”. (Continua dopo l'immagine).

Foto Instagram: Benedetta Bosi



Briatore e Gregoraci: dopo il divorzio e un lungo silenzio, ora torna il sereno

Dopo la separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati spesso avvistati insieme fino all’arrivo della modella, giovanissima, Benedetta Bosi. I rumors sul presunto flirt sembravano aver creato una distanza irrecuperabile tra gli ex coniugi.

Dopo un lungo silenzio, ecco ora tornare il sereno. La Gregoraci e Briatore sono stati avvistati insieme a Monte Carlo, dove hanno trascorso una giornata rilassante in famiglia. A lanciare la notizia è stato l’imprenditore con uno scatto pubblicato su Instagram. “Cute” ha scritto in commento ad una foto in cui appare a pranzo con Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi: è finita la love story? Colpa di Briatore?

Dopo la fine del matrimonio con Briatore, la Gregoraci aveva ritrovato il sorriso al fianco di Francesco Bettuzzi, imprenditore fondatore del marchio Pure Herbal, del quale tra l’altro la showgirl è testimonial. Durante la scorsa estate però, dopo diversi tira e molla, qualcosa non ha funzionato. C’è chi parla dello zampino di Briatore. Ad annunciare la fine della relazione è stato lo stesso Bettuzzi, che ha lasciato intendere la presenza di un terzo incomodo. “Sei ancora fidanzato con Elisabetta?” gli ha chiesto un utente su Instagram. “Una coppia a casa mia è formata da due non da tre” ha risposto l’imprenditore, creando sospetti su un possibile riavvicinamento tra la Gregoraci e Briatore.