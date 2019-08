Elodie Di Patrizi senza veli al mare: lo scatto su Instagram manda in delirio

Elodie Di Patrizi, nuovo scatto sensuale su Instagram: completamente senza veli

Con uno scatto apparente semplice, ma super sensuale, Elodie di Patrizi ha infiammato il web. Attivissima su Instagram con oltre un milione di followers, la cantante è divenuta la regina indiscussa dell’estate con due brani dall’enorme successo: “Pensare male” cantato con i The Kolors e “Margarita” in duetto con Marracash, brano che sancito l’inizio della sua relazione con il rapper.

Durante l’estate Elodie ha anche deliziato i fan con scatti sensuali ultra apprezzati ed ora eccone uno nuovo. La cantante appare completamente senza veli.

Elodie Di Patrizi, completamente senza veli su Instagram

Nota non solo per le sue doti canore, ma anche per il fisico mozzafiato, Elodie Di Patrizi ha regalato nuove emozioni ai suoi fan. Nell’ultima foto postata su Instagram appare completamente nuda. A coprire il corpo sono solo le gambe e le braccia.

I fan sono impazziti e hanno riempito il profilo Instagram di apprezzamenti. La cantante, seppur senza veli, non ha perso però una delle sue caratteristiche principali, la dolcezza. Elodie è completamente struccata, con uno sguardo dolce e sensuale.

“Ma come devo fare” commenta una ragazza, “Il mio fidanzato è sempre il primo tra i tuoi mi piace”.