Emily Ratajkowsk lato b in spiaggia: il bikini lascia intravedere tutto. FOTO

Emily Ratajkowski super sexy in spiaggia: il mini bikini lascia intravedere tutto

Emily Ratajkowski regala sempre ai fan foto bollenti, che non lasciano spazio all’immaginazione. Con l’arrivo dell’estate la bellissima modella inglese ha iniziato a postare gli scatti delle vacanze, mostrandosi in spiaggia in pose super sexy.

I mini bikini a cui Emily è tanto affezionata hanno mandato in titl i fan che hanno subito bombardato il profilo instagram di like e commenti hot.

Emily Ratajkowski su Instagram: il lato b alle Bermuda e le pose sexy in spiaggia mandano in delirio i fan

Il profilo Instagram di Emily Ratajkowski è pieno di foto in cui la modella appare nuda o in pose sexy...eppure ogni volta i fan rimangono senza fiato.

Gli ultimi scatti non sono stati da meno. Emily Ratajkowski guarda l’obiettivo in modo sensuale, avvolta in uno striminzito bikini blu che mette in risalto il suo fisico perfetto.