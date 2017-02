Emily Ratajkowski nuda, hackerato profilo iCloud. Hacker attacco Ratajkowski



Emily Ratajkowski vittima ancora di un attacco hacker. Il profilo della modella sarebbe stato hackerato nuovamente secondo quanto riportano diversi tabloid. Emily Ratajkowski: nuove foto hot rubate? La denuncia sul Daily Star.



Emily Ratajkowski hackerato profilo iCloud. Propote le foto ai tabloid



Emily Ratajkowski nuda in alcune foto hot rubate su iCloud da un hacker che ha tentato di vendere gli scatti ad uno dei più importanti siti di gossip americani. La 25enne modella Emily Ratajkowski è stata vittima della violazione del proprio profilo iCloud. Il 'bottino' sarebbe 200 foto personali, tra cui alcune hot, proposte ai principali tabloid americani e internazionali.



Emily Ratajkowski hackerato profilo iCloud. La giornalista non pubblica le foto degli hacker



Helen Wood, curatrice della rubrica di gossip e celebrities per il Daily Star, ha fatto sapere di essere stata contattata attraverso il direct di Twitter dall’hacker. Proposte foto hot e scatti privati di Emily Ratajkowski. La giornalista ha spiegato di essersi fatta mandare le immagini ma ha poi deciso di non pubblicarle e di denunciare la vicenda.



Emily Ratajkowski hackerato profilo iCloud. Hacker già in passato contro la Ratajkowski



Emily Ratajkowski era stata presa di mira dagli hacker già nel 2004, nell’ambito dello scandalo Celebregate dove erano stati violati molti account di personaggi famosi. Nel 2010 invece il fotografo Leder rese pubblici alcuni suoi scatti senza veli senza averne l’autorizzazione.



Emily Ratajkowski, dai 10 milioni di follower a #escile



Emily Ratajkowski ha 10 milioni di follower ed ha pubblicato diverse foto hot o nuda, diventando un sogno proibito per tantissimi uomini vista la sua grande bellezza e femminilità. Emily Ratajkowski era stata famosa in Italia anche per l’hashtag #Escile riferito al seno della modella e ora riferito in generale nei confronti di diverse donne dello showbiz.