Emis Killa, "Supereoe": ecco il nuovo album

Esce venerdì 12 ottobre “SUPEREROE”, il nuovo album di Emis Killa per Carosello Records, disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming. “Supereroe” contiene 12 brani inediti tra cui la hit “Rollercoaster”, brano che in poco tempo ha già totalizzato oltre 20 mln di visualizzazioni su YouTube e 20 mln di stream su Spotify, oltre ad aver ottenuto la certificazione disco di platino. Da venerdì, inoltre, sarà in rotazione radiofonica il nuovo singolo “Fuoco e Benzina”, brano che, dal giorno di uscita, si è posizionato stabilmente ai vertici della Top 50 Italia di Spotify.

“SUPEREROE” non è solo un progetto musicale, ma qualcosa di molto più ambizioso: per la prima volta, infatti, un rapper italiano entra nel mondo del cinema grazie al cortometraggio con protagonisti Emis Killa e Giacomo Ferrara, uno degli attori italiani più promettenti del panorama italiano che si è reso noto al grande pubblico con il ruolo di Spadino, tra i protagonisti di Suburra – La Serie su Netflix. Insieme alla copia fisica del disco sarà, inoltre, disponibile un comic book, rendendo “SUPEREROE” il primo progetto il cui concept è declinato in tre differenti forme d’arte: musicale, cinematografica e fumettistica.

Il titolo dell’album è un omaggio ai protagonisti secondari della storia personale di Emis Killa conosciuti nella provincia in cui ha trascorso la sua infanzia e adolescenza. “Ho imparato sulla mia pelle che i supereroi esistono, e sono davanti ai nostri occhi tutti i giorni” – racconta l’artista. “Sono le madri e i padri che si sacrificano una vita per tirare su al meglio i figli. Sono i pompieri che rischiano la propria vita per salvare quelle degli altri. Sono gli atleti di cui siamo fan accaniti che ci trasmettono l'animo vincente e determinato, spronandoci a credere in noi stessi. Sono gli amici che ci sono nei momenti bui. Sono le persone che si battono per far valere i nostri diritti. Sono i medici che dedicano la loro esistenza al fine di guarire chi lotta con la morte ogni giorno. Sono gli artisti che mi hanno cresciuto come fratelli maggiori attraverso le loro rime.”

Numerose sono le collaborazioni con i migliori esponenti della scena rap di oggi presenti nel disco, che spaziano tra i diversi generi hip hop: dal fenomeno statunitense 6ix9ine la cui hit “Gotti” ha raccolto oltre 240 milioni di views su Youtube, alla trap di Capo Plaza,al rap tutto romano di Carl Brave e Gemitaiz fino a Gue Pequeno, della scuola milanese. Emis Killa si dimostra ancora una volta come uno dei migliori punti di riferimento per l’hip hop italiano.

L’album vede la produzione di Big Fish e di Don Joe, tra i produttori più importanti del mondo hip hop italiano, che per la prima volta hanno preso parte insieme in uno stesso progetto discografico. Il brano “Cocaina” invece è prodotto da Ava.

Il fumetto vede protagonista EK, supereroe dalla parte del bene che si impegna a proteggere la comunità dai malviventi. Il comic narra la genesi del personaggio, che deve imparare fin da ragazzo a controllare i propri poteri ma anche i propri istinti. I disegni sono curati da Alessandro Vitti, tra i più noti illustratori italiani e collaboratore della Marvel e della DC Comics, mentre i testi sono firmati da Emis Killa stesso.

A partire da venerdì 12 ottobre Emis Killa incontrerà i fan e firmerà le copie di “Supereroe” nelle principale città italiane. Di seguito tutti gli appuntamenti:

12/10 h 16.30 Milano Mondadori Megastore Duomo

13/10 h 15.30 Roma Discoteca Laziale

14/10 h 14.00 Frosinone Mondadori Bookstore (Via Aldo Moro)

14/10 h 18.00 Napoli Feltrinelli (Stazione Garibaldi)

15/10 h 14.00 Salerno Feltrinelli (Corso Vittorio Emanuele)

15/10 h 18.00 Marcianise (CE) C.C. Campania

16/10 h 14.00 Bari Feltrinelli (Via Melo)

16/10 h 18.30 Lecce Feltrinelli (Via Templari)

17/10 h 18.00 Catania Feltrinelli (Via Etnea)

18/10 h 17.00 Palermo Feltrinelli (Via Cavour)

19/10 h 18.00 Torino CC 8 Gallery Lingotto

20/10 h 14.00 Stezzano (BG) CC Le Due Torri

20/10 h 18.30 Brescia Mondadori Megastore C/O CC Freccia Rossa

21/10 h 15.00 Verona Feltrinelli (Via Quattro Spade)

21/10 h 18.30 Padova Mondadori Bookstore (Piazza Insurrezione)

22/10 h 14.00 Bologna Mondadori Bookstore (Via D’Azeglio)

22/10 h 18.00 Savignano sul Rubicone (FC) CC Romagna Shopping Valley

23/10 h 14.00 Firenze Galleria del Disco

23/10 h 18.30 Livorno CC Parco Levante

24/10 h 18.00 Perugia CC Collestrada

25/10 h 18.00 Pescara Feltrinelli (Via Trento Angolo Milano)

Emis Killa salirà sui palchi dei più importanti club italiani fino alla fine dell’anno. Il tour è organizzato da Vivo Concerti, e partirà con due date a Milano il 12 ottobre e a Roma il 13 ottobre, che hanno raggiunto entrambe il sold out in pochissimo tempo, per poi ripartire a dicembre per le maggiori città italiane.

12 Ottobre - Milano Teatro Principe SOLD OUT

13 Ottobre - Roma Quirinetta SOLD OUT

9 Dicembre - Milano Fabrique

12 Dicembre - Roma Atlantico

13 Dicembre – Firenze Viper

14 Dicembre - Bologna Estragon

16 Dicembre – Torino Hiroshima

SUPEREROE TRACKLIST