Emma Marrone contro Salvini: "Aprite i porti". Sui social partono gli attacchi

Emma Marrone, nel corso del live che ha tenuto ad Eboli nei giorni scorsi (il 15 Febbraio 2019 è partito il nuovo Essere qui tour, con la prima data ha avuto luogo a Bari) ha gridato 'Aprite i porti', in riferimento al dibattito sui migranti che sta tenendo banco in questi mesi in Italia. I fan della cantante salentina, presenti alla serata hanno applaudito il suo invito.

Non tutti però si sono trovati d'accordo. Alcuni utenti hanno dissentito via social.

Sotto alle ultime foto che Emma Marrone ha pubblicato su Instagram, infatti, sono stati scritti alcuni commenti negativi contro di lei e alla posizione che ha preso sul tema dei migranti. 'Ma stai zitta', 'Pensa a cantare e lascia perdere queste cose', 'Apri le porte di casa tua', 'Visto che sei così ricca, ospitali tu', sono solo alcuni dei commenti apparsi sul profilo social della vincitrice di Amici negli ultimi giorni. E c'è chi ha argomentato. “I porti sono tutti aperti per coloro che hanno i documenti…per i clandestini L’Italia si è stufata!! Tutto qua. Però avrei piacere di sentire ai concerti pensieri anche per quanto riguarda i terremotati, per la giustizia della famiglia Vannini e per tante altre cose che non funzionano in Italia. E invece si usa sempre la politica!!! E ALLORA non è più libertà di espressione. È che ogni occasione è buona per andare contro Salvini”.