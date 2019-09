Emma Marrone: "E' stata dura... ma è andata. Tornerò presto"

"Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura... ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto". Emma Marrone pubblica su Instagram la foto del braccialetto ospedaliero col suo nome staccato dal polso, prova che si è concluso positivamente il problema di salute che l'ha obbligata a interrompere i concerti.

"Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto - scrive l'artista - e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito. Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere: Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura... Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene", conclude.

Musica: sui social amici e colleghi esultano con Emma, “Tutti con te”

Emma Marrone ce l’ha fatta. Dopo le notizia sul suo stop forzato dovuto ad alcuni problemi di salute, la cantante ha rassicurato i fan ringraziandoli per il sostegno con un post su Instagram in cui mostra la foto del braccialetto dell’ospedale. Immediati i commenti di diverse celebrità. In molti rispondono ad Emma su Instagram con baci e cuori. Tanti festeggiano con l’emoticon del bicipite in trazione. Come Rudy Zerbi e Marco Borriello. Costanza Caracciolo le scrive: “Siamo tutti con te”. Giorgia è sintetica ed efficace: “Grande Emma”. Sempre su Instagram commenta Paolo Stella, anche lui proveniente dalla trasmissione Amici, che richiama a una felice quotidianità: “Tutto molto bello ma ci sono delle cene da preparare, non pensare di usare questa come scusa Love you more than ever”. “Ti abbraccio forte forte forte”, scrive Stefano Guerra. Valeria Marini lascia un messaggio commosso: “Ti sono vicina, sicura che la tua forza e il nostro affetto sarà la migliore cura”. Cuori da parte di Samuel dei Subsonica, come da parte di Briga, Ivano Marino e numerosi altri cantanti e artisti amici di Emma. Syria fa gli auguri all’amica: “Ciao grande donna un abbraccio infinito da tutta la nostra famiglia”. Cuori anche da parte di Virginia Raffaele e Nicolas Vaporidis. Il giornalista e conduttore radiofonico Luca Bianchini scrive: “Tesoro sono felice. In quei momenti torniamo tutti nella culla da cui siamo partiti, fragili e piangenti. Presto Emmanuela lascerà di nuovo il posto a Real Brown”. Nicoletta Romanoff risponde: “Anche noi te ne vogliamo Emma”, mentre la “Iena” Giovanna Nina Palmieri le scrive: “Tutti con te”. Così come Francesca Michelin che scrive: “Sei una guerriera. Siamo con te”.