Emma Marrone: 'Io vittima di stalking, mi hanno augurato di morire di cancro'

Emma Marrone vittima di stalking: il racconto a Le Iene

Dopo la malattia che ha nuovamente colpito Emma, costringendola ad un intervento, tutti desiderano costantemente sapere come sta la cantante.

L’ex allieva di Amici, in un’intervista a Le Iene, ha però rilasciato dichiarazioni che nessuno si aspettava. Ha rivelato di essere stata vittima di stalking, riportando anche alcune orribili parole degli haters. Ha poi raccontato cosa deve fare un uomo al primo appuntamento con lei.

Emma Marrone: come ha affrontato lo stalker

“Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto” ha spiegato Emma Marrone, rivelando: “Anch’io mi sono ritrovata a dover affrontare stalker. Lo si fa con coraggio e con le persone che si hanno vicino”.

Emma Marrone: “Mi hanno augurato di morire di cancro”

Durante l’intervista Emma ha riportato anche alcune parole degli haters che sui social non smettono di scrivere cattiverie. “Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto in******re perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia”.

Emma Marrone, la forza con cui ha affrontato la malattia

“Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità” ha raccontato la cantante in un’intervista a Vanity Fair. “So affrontare il malessere fisico e tutto ciò che è legato a una malattia, ma delle malattie o della morte, come tanti, ho paura anche io. E poi ho paura di fallire, di non riuscire a realizzare i miei sogni, di restare sola, di non essere amata, capita, apprezzata”.

La cantante salentina ha anche rivelato cosa le ha dato la forza rialzarsi dopo l’intervento.

“Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene” ha poi raccontato la cantante.

Emma Marrone: “Al primo appuntamento paga l’uomo”

Durante l’intervista a Le Iene l’ex allieva di Amici ha anche avuto modo di scherzare sul primo appuntamento con un uomo. “Al primo appuntamento? Paga l’uomo, altrimenti lo depenno a vita!” ha affermato.