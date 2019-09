Emma Marrone malata: il dolce messaggio di Marco Bocci, De Martino in silenzio

Emma Marrone, il commovente messaggio di Marco Bocci ed il silenzio social di Stefano De Martino-EMMA MARRONE NEWS SALUTE

Dopo l’annuncio dello stop per problemi di salute, Emma Marrone è stata travolta dall’affetto dei fan e dei suoi amici. Sono migliaia i commenti di sostegno e vicinanza ricevuti dalla giovane cantante salentina, ma fra questi, alcuni hanno attirato maggiormente l’attenzione. Accanto alla toccante lettera di Maria De Filippi e ai post di numerosi vip, dalla Pausini a Fiorello, spicca il commovente messaggio di Marco Bocci, ex fidanzato della Marrone. Non è però passato inosservato il silenzio sui social di Stefano De Martino.

Emma Marrone, il tumore è tornato ma la cantante è pronta a combattere-EMMA MARRONE TUMORE NEWS

Emma Marrone aveva già combattuto contro il cancro quando aveva 25 anni, prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi, il programma che l’ha resa celebre. Era riuscita a sconfiggere un tumore alle ovaie, riprendendo in mano la sua vita e raggiungendo un incredibile successo. Ora, proprio in un momento particolarmente fortunato, dopo il film con Gabriele Muccino ed il singolo scritto per lei da Vasco Rossi, la malattia si è ripresentata, costringendo la cantante a fermarsi.

Emma ha informato i fan con post su Instagram, in cui ha fatto capire di voler combattere, tornando più forte di prima. “Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!” ha commentato la cantante.

Emma Marrone, il commovente messaggio di Marco Bocci ed il sostegno di Laura Chiatti-EMMA MARRONE NEWS

Tra i messaggi di sostegno, quello di Marco Bocci è spiccato più degli altri. L’attore ed Emma sono stati fidanzati per diversi mesi e, nonostante la fine della relazione, sono ancora legati da un sentimento di affetto. La cantante è inoltre in ottimi rapporti con Laura Chiatti, l’attuale moglie di Marco Bocci.

“Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche ca***ta” ha scritto l’attore su Instagram. Alle parole di Marco Bocci sono poi seguite quelle di Laura Chiatti, che invitano Emma ad avere coraggio e ad affrontare la malattia. “Amica testa dritta e petto in fuori” ha scritto l’attrice.

Emma Marrone, la lettera di Maria De Filippi: “Non avere paura di nulla perché sei fortissima”

Tra Maria De Filippi ed Emma Marrone c’è sempre stato un rapporto di profonda stima e affetto. La conduttrice di canale 5 ha voluto scrivere una lettera toccante alla giovane cantante, invitandola a non aver paura. “So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre “verba volant scripta manent”: io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”.

Emma Marrone, il silenzio social di Stefano De Martino-EMMA MARRONE SALUTE NEWS

Se da un lato è emerso, tra i vari commenti, quello di Marco Bocci, dall’altro lato non è passato inosservato il silenzio sui social di Stefano De Martino. I due si erano conosciuti e fidanzati durante il talent Amici di Maria De Fillippi e la loro storia è proseguita fuori dai riflettori, fino a quando il ballerino non ha incontrato Belen Rodriguez. Dalla rottura di Emma e Stefano sono passati anni e i due hanno ora un buon rapporto. L’annuncio della cantante ha commosso tutto il web ed in molti si aspettavano le parole di De Martino. Tre giorni fa il ballerino ha voluto fare gli auguri a sua moglie Belen, pubblicando uno scatto che li immortala insieme, accompagnato da un messaggio romantico. Da quel giorno non ha pubblicato più nulla. Probabilmente Stefano ha preferito inviare un messaggio di conforto ad Emma in privato, lontano dai riflettori e dai commenti del web.