Emma Marrone sexy su instagram: gonna trasparente e corpetto per ‘Fortuna’

Emma Marrone sexy su Instagram: la gonna trasparente manda in delirio i fan

Dopo essere stata colpita di nuovo dalla malattia che l’ha costretta ad un intervento chirurgico urgente, Emma Marrone rifiorisce ogni giorno di più. Ha presentato da poco l’album "Fortuna", il cui singolo “Io sono bella” ha registrato un grandissimo successo. La copertina del disco, già in testa alle classifiche, ha catturato l’attenzione di tutti i suoi fan. Emma appare bellissima, con una gonna super trasparente ed un corpetto attillato color carne. Al suo fianco un magnifico cavallo che dona un tocco fiabesco all’immagine.

“Mi ritengo fortunata perché ho realizzato dei sogni incredibili. Nonostante la vita mi abbia dato degli scossoni li ho sempre superati. Sono sana, sto bene. Penso a tutte quelle persone che combattono ancora oggi per stare bene. La musica è la mia vita. Non mi sento arrivata, ogni mattina mi sveglio e so che devo lavorare tanto. Mi piacerebbe restare, rimanere, che un domani qualcuno si ricordi veramente di me e delle mie canzoni. Non voglio essere dimenticata” ha rivelato Emma in una recente intervista a Verissimo.

Emma Marrone sexy per Fortuna: l’enorme successo del singolo “Io sono bella”

Emma Marrone ha sempre mostrato di essere una donna forte e con le idee chiare, ma lo ha fatto ancora di più nell’ultimo periodo. Gli ultimi mesi sono stati molto duri a causa del problema di salute che ha portato la cantante a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. La vincitrice della nona edizione di Amici non si è mai fermata e dopo l’operazione ha presentato l’album “Fortuna”, conquistando subito il pubblico. L’album è in testa alle classifiche e il singolo “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, sta registrando un incredibile successo.

“Avevo appena lanciato il singolo ‘Io sono bella’. C’erano già i primi impegni e durante una visita di controllo mi hanno detto che forse era il caso di risolvere il problema e di non rischiare. Con sincerità e onestà, per il grande rispetto del mio pubblico, ho ritenuto opportuno dire la verità” ha spiegato Emma a Verissimo. “Adesso va meglio! È il mio modo di reagire alle cose. Forse avrei dovuto aspettare ancora un po’, ma io devo stare attiva. La mente in questo fa tantissimo, ti aiuta a recuperare più in fretta. Avevo voglia di tornare dal mio pubblico, di fare ascoltare questo disco, di sorridere, di stare bene” ha proseguito la cantante.

Emma ha scelto per la copertina uno scatto seducente, in cui appare bellissima. La gonna completamente trasparente e il corpetto attillato color carne esaltano le curve della cantante. Accanto ad Emma un meraviglioso cavallo bianco che rende l’immagine fiabesca e romantica. (Continua dopo l'immagine)

Emma Marrone a Verissimo: “Il mio principe azzurro ha perso la strada”

Emma ha presentato il suo album in numerose trasmissioni tv e, ospite a Verissimo, ha parlato anche di amore, lavoro e karma. “Ho imparato molto più dalle sconfitte che dalle vittorie. Se, dopo una sconfitta, hai la capacità di analizzarti, fare autocritica e capire dove e come hai sbagliato, troverai la strada più luminosa dopo. La vita è un karma, bisogna essere sempre positivi verso se stessi e verso gli altri, perché tutto torna” ha spiegato Emma chiacchierando con Silvia Toffanin.

Parlando el principe azzurro invece la Marrone ha voluto scherzare: “Forse ha perso la strada, più che il cavallo gli serviva un Tom Tom”.

Emma Marrone da cantante ad attrice per Gabriele Muccino

“Oltre ad un grande regista, ho conosciuto una bellissima persona” ha rivelato Emma parlando di Gabriele Muccino. Il regista infatti ha voluto la cantante nel film “I migliori anni” che uscirà a fine novembre, in cui Emma debutterà come attrice.