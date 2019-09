Emmy, 'Fleabag' e 'Trono di Spade' migliori serie

Per la quarta (e ultima) volta il Trono di Spade conquista un Emmy come miglior serie drammatica. L'ennesimo trionfo per la serie Hbo che chiude l'ottava e ultima stagione con 160 nomination e 59 premi ma a stravincere la serata, introdotta da un elegante Homer Simpson, è stata Fleabag, incoronata miglior serie nella categoria commedie. La produzione inglese è stata la protagonista della notte con Phoebe Waller-Bridge, creatrice e scrittrice della serie, che si è aggiudicata anche il titolo di miglior attrice. Miglior attore nelle comedy series è Bill Hader per Barry. La cerimonia sancisce il successo di Hbo su Netflix, battuta 34 premi a 27. Amazon conquista invece 15 titoli.