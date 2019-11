Enrico Bertolino e Luca Bottura a teatro con "Interessa l'articolo?"

Lunedì 18 novembre, al Teatro Ciro Menotti di Milano alle ore 20.30, arriva Interessa l’articolo, di e con Enrico Bertolino e Luca Bottura, che daranno vita ad uno spettacolo in cui l’attualità, la politica, il costume e la satira si contamineranno danneggiandosi a vicenda. Dopo il grande successo radiofonico, il format torna a teatro per il secondo anno consecutivo, unendo le doti narrative e comiche di Bertolino alla pungente satira di Bottura.

Interessa l’articolo? è un gioco, un’iniezione di comicità capace di raccontare la realtà rivisitando in chiave ironica titoli, sottotitoli e linguaggi dei principali quotidiani italiani. Sarà svelato ciò che i giornali avrebbero voluto mandare in stampa e che nessuno ha avuto il coraggio di mandare. I momenti paradigmatici dello scenario attuale saranno fatti a pezzi e ricomposti con sorridente ferocia senza far sconti a nessuno. Neanche al pubblico.

Uno spettacolo in cui stand-up comedy, musica, riflessioni e provocazioni metteranno il pubblico in condizioni di rispondere alla domanda iniziale: Interessa l’articolo?

Sul palco, a scandire i diversi momenti dello spettacolo e ad accompagnare lo stand up comedian milanese nelle sue performance musicali, ci sarà il polistrumentista Tiziano Cannas Aghedu con musiche originali e altre tratte dal grande repertorio della musica leggera italiana.

Interessa l’articolo? è uno spettacolo prodotto da ITC2000, nato da un’idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura, con i video di Enrico Bettella e l’elaborazione grafica di Emiliano Carli.