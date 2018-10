Enrico Mentana, ecco America7 e una nuova maratona su LA7

Due appuntamenti a stelle e strisce, due serate esclusive targate La7.

Il 5 e il 6 novembre Enrico Mentana presenta America7, accendendo i riflettori sugli Stati Uniti e sulla politica diDonald Trump.

Lunedì 5 novembre in prime time alle 21.15 il direttore del TgLa7 introduce il film evento, diretto da Michael Moore, Fahrenheit 11/9. Una pellicola che ripercorre, con sguardo provocatorio, le elezioni presidenziali e i primi 2 anni di mandato del 45° presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump a partire proprio dal 9 novembre 2016, giorno della sua elezione.

Martedì 6 novembre a mezzanotte torna la #maratonamentana, dedicata alle attesissime elezioni del Midterm USA, il voto valido per il rinnovo della Camera dei rappresentanti e del Senato. Un momento cruciale per gli equilibri politici americani, che potrebbe facilitare o bloccare l'azione stessa di Donald Trump in vista della ricandidatura per la presidenza tra due anni.