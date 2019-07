Enrico Mentana nel video del nuovo singolo di Rovazzi “Senza pensieri”

Il giornalista Enrico Mentana prenderà parte al video del nuovo singolo di Rovazzi, “Senza pensieri”.

A dare l’annuncio in anteprima è stato il cantante milanese, nel programma di RTL “The flight”, condotto da La Zac e Fabrizio Ferrari.

Enrico Mentana nel video di Rovazzi “Senza pensieri”: con lui Fabio Fazio e Max Biagi

Enrico Mentana parteciperà al video di “Senza pensieri”, il nuovo singolo di Fabio Rovazzi feat. Loredana Bertè e J-Ax, scritto in collaborazione con Danti e prodotto da Merk & Kremont.

Accanto a Mentana, giornalista di La 7, per molti anni direttore del Tg5, nel video saranno presenti altri volti noti spazianti: Fabio Fazio e Max Biagi.

Fabio Rovazzi, il nuovo singolo “Senza pensieri”

Il nuovo brano di Rovazzi, “Senza pensieri”, si caratterizza per un sound ritmico e leggero. Il singolo esce in un periodo dell’anno in cui si è più spensierati ma il testo affronta problematiche importanti. Con la nuova canzone Rovazzi vuole lanciare un messaggio ben preciso: spesso è più comodo mettere da parte i problemi e non pensarci, piuttosto che impazzire per trovare una soluzione.