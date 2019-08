Eros, Marica Pelligrinelli ha un nuovo fidanzato: l’imprenditore Charley Vezza

Eros, Marica Pellegrinelli accanto a Charley Vezza: i due escono allo scoperto

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono stati immortalati insieme ad Ibiza. Dopo numerosi rumors sulla loro presunta relazione, ecco ora una foto che secondo molti confermerebbe la loro unione.

La ex di Eros Ramazzotti e l’imprenditore sono vicini. Accanto a loro altri amici, fra i quali Gilda Ambrosio e Chiara Biasi. La foto è stata scattata ad Ibiza, al termine di una serata trascorsa al DC10.

Eros, Marica Pellegrinelli fidanzata con Charley Vezza: a confermarlo Massimo Boldi

Le voci che parlavano di una relazione tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono state confermate da Massimo Boldi, grande amico della madre dell’imprenditore. In un’intervista al settimanale Di Più, l'attore ha rivelato: “Charley e Marica si frequentano, ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”.

Marica Pellegrinelli fidanzata con Charley Vezza: la madre di lui spiazzata

Durante l’intervista, l’attore comico non ha solo lanciato l’indiscrezione, ma è andato oltre, parlando delle sensazioni della madre di Charley.

“Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”, ha rivelato Massimo Boldi.

Marica Pellegrinelli, chi è Charley Vezza

Charley Vezza è un noto imprenditore, proprietario dello storico marchio piemontese “Gufram”. È un appassionato di design con barba incolta e capelli lunghi. Charley è riuscito a far breccia nel cuore della bellissima Marica, ma non ha ancora confermato la relazione.