eros ramazzotti e marica pellegrini si dicono addio

"Sono stati dieci anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile". Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli annunciano cosi' all'ANSA, in una nota dell'ufficio stampa, la fine del loro matrimonio.

"Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme - hanno aggiunto -. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che e' stato si e' trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenita' dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione". Legati dal 2009, Eros (55 anni) e Marica (31) si erano sposati a Milano il 6 giugno 2014. Dalla loro unione sono nati Raffaela Maria e Gabrio Tullio, di otto e quattro anni.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si erano conosciuti nel 2009 sul palco dei Wind Music Awards dove la modella e attrice bergamasca, madrina della serata, aveva premiato il cantante, facendo scattare il colpo di fulmine. Poi la nascita di Raffaela nel 2011, le nozze, blindatissime, celebrate con rito civile nella sala matrimoni di Palazzo Reale a Milano nel 2014, prima dell'arrivo di Gabrio Tullio, nel 2015.

Alle spalle Eros aveva il matrimonio con Michelle Hunziker, celebrato con una festa hollywoodiana nel 1998 nel Castello Odescalchi di Bracciano e finito nel 2002, dal quale e' nata Aurora, che oggi ha 22 anni ed e' un volto televisivo: ha condotto il day time di X Factor su Sky e ha affiancato mamma Michelle come inviata nel varieta' di Canale 5 Vuoi scommettere?.