Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono lasciati: lei già via di casa

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono lasciati

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono lasciati dopo dieci anni di matrimonio. Non si tratterebbe di una crisi passeggera, ma di un vero e proprio addio, il cui annuncio ufficiale sarebbe imminente.

A rivelarlo è Dagospia: “Non è una crisi passeggera: dopo 10 anni Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati”. Secondo lo stesso sito, la modella vivrebbe già in un’altra casa.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono lasciati: le voci di crisi giravano già da qualche tempo

La notizia è arrivata come un fulmine al ciel sereno per tutti i fan della coppia. Qualche tempo fa il settimanale Spy aveva parlato di crisi, ma vista la riservatezza dei protagonisti, non era stata data conferma e i rumors si erano interrotti.

Ora invece le voci riemergono per lanciare una notizia che lascia tutti incrduli. Eros e Marica si sono lasciati.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrini si sono lasciati: la storia è giunta al capolinea dopo 10 anni di matrimonio e due figli

Il cantante e la modella si erano conosciuti nel 2009 ai Wind Music Awards: Marica era salita sul palco per premiare l’artista. Da lì è stato subito colpo di fulmine. I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figli: Raffaella Maria, nata nel 2011 e Gabrio Tullio, nato nel 2015.

Secondo Dagospia la coppia darà presto la conferma ufficiale della fine del matrimonio.