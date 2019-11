Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma? Abbraccia una ragazza in hotel. EROS NEWS

Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma? Abbraccia una ragazza in hotel-EROS RAMAZZOTTI NEWS

Il settimanale "Chi" ha pizzicato Eros Ramazzotti mentre abbraccia una misteriosa ragazza mora in hotel. Le foto saranno pubblicate nel numero che uscirà in edicola domani. Gli scatti mostrano un Eros molto affettuoso e dolce.

Eros Ramazzotti nuova fidanzata? Le foto di Chi-EROS RAMAZZOTTI NEWS

Dopo la separazione da Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti sembra tornare a sorridere. Al termine dell’esibizione a Lubiana del “Vita Ce N'è World Tour”, il cantante è corso in hotel dove lo attendeva una ragazza. Di chi si tratta? Non è ancora nota l’identità della donna che sembra essere molto giovane. Vista l’età c’è chi suppone possa trattarsi della figlia di un amico o di un’amica di sua figlia.

I due si sono abbracciati affettuosamente in hotel, ma non è ancora certo che si tratti di una nuova fiamma.

Eros Ramazzotti, Carolina Stramare commenta il gossip sul presunto flirt con lei

Da quando è finito l’amore con Marica Pellegrinelli, Eros Ramazzotti è continuamente al centro del gossip per presunti flirt. Si sono placati di recente i rumors che vedevano il cantante al fianco di Carolina Stramare, vincitrice del concorso di Miss Italia.

La giovane modella, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, ha smentito categoricamente il gossip che parlava di un flirt con Eros Ramazzotti.

“Mi sono tatuata una frase per mia mamma, ‘Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così’, tratta da una canzone che Eros dedicò a sua madre e mi piace molto questo testo. Me lo feci in occasione della festa della mamma, lei c'era ancora e mi disse: ‘Se i regali sono questi, non farmi più regali!’” ha spiegato la Stramare, concludendo: “Per me ha un grande significato. Sporcarlo con questo gossip mi è sembrata una malizia enfatizzata, anche se capisco che è lecito dal momento che sono diventata un personaggio, tra virgolette, pubblico”.

Carolina è attualmente single, dopo la fine della storia con Alessio Falsone, verso il quale mostra grande rispetto. “Ale è una persona che rispetto, a cui voglio bene e io sono molto tranquilla. Credo che lo sia anche lui. I sentimenti svaniscono e abbiamo preso questa decisione da persone mature. Se dovessi incrociarlo nuovamente penso che il rapporto sarebbe più che civile”.

I rumors sul presunto flirt di Carolina Stramare con Eros Ramazzotti si sono incrociati con altri rumors, quelli che vedono la bellissima Miss Italia al fianco di Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne.

‘Eros Ramazzotti poliziotto buono’: Aurora descrive così suo papà

“Il poliziotto buono è sempre stato papà, ma molti papà credo siano così con la figlia femmina” ha affermato Aurora Ramazzotti parlando del rapporto con Eros. “E' stato tutto molto equilibrato, mia madre è sempre stata un generale svizzero. Adesso la ironizziamo molto la cosa, mi ha dato un buon indirizzo, molto spesso ho rischiato di prendere delle strade che mi avrebbero portato a perdermi ma lei mi ha salvato dandomi un calcio nel sedere. Anche mio padre, comunque” ha proseguito Aurora nel programma “I Lunatici” di Radio2.

Eros Ramazzotti: il grande successo del “Vita Ce N’È World Tour”

L’amatissimo cantautore sta registrando uno straordinario successo con il suo “Vita Ce N’È World Tour”. Dopo aver conquistato le arene più famose in tutto il mondo, Eros è tornato ad esibirsi nei principali palazzetti italiani. L’anno prossimo volerà in America con più di 15 emozionanti live, partendo da Bogotà.