Eros Ramazzotti nuovo singolo: arriva "Vita ce n'è"

Il primo singolo di Eros Ramazzotti si intitola come il nuovo album, Vita ce n’è, e sarà in rotazione dal 19 ottobre.

L’artista internazionale lo ha appena annunciato sui suoi social da Miami, dove in queste ore è impegnato sul set del videoclip che uscirà contemporaneamente al nuovo singolo.

Ramazzotti torna sulle scene a tre anni dal suo ultimo progetto discografico con un nuovo album in uscita il 23 novembre per Polydor, a cui seguirà un tour mondiale che partirà il 17 febbraio da Monaco di Baviera e che toccherà i 5 continenti.

Il nuovo album è disponibile con preorder nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto. Vita ce n’è di Eros Ramazzotti uscirà in tutto il mondo in lingua italiana e in lingua spagnola per il mercato latino.

VITA CE N’E WORLD TOUR

Febbraio

17 Munich, Olympiahalle

20 Koln, Lanxess Arena

22 Luxembourg, Rock Hall

25 Stuttgart, Schleyerhalle

Marzo

2 Torino, Pala Alpitour

5 Milano, Mediolanum Forum

6 Milano, Mediolanum Forum

8 Milano, Mediolanum Forum

9 Milano, Mediolanum Forum

12 Roma, Palalottomatica

13 Roma, Palalottomatica

15 Roma, Palalottomatica

16 Roma, Palalottomatica

19 Lyon, Le Halle Tony Garnier

21 Madrid, Palacio Vista Alegre

23 Barcelona, Palau St. Jordi

25 Zurich, Hallenstadion

28 Paris, Accorshotel Arena

31 Brussels, Forest National

Aprile

1 Brussels, Forest National

3 Amsterdam, Ziggo Dome

5 London, Eventim Apollo

7 Marseille, Le Dome

9 Geneva, Arena

11 Leipzig, Arena

13 Mannheim, Arena

15 Vienna, Stadthalle

Maggio - Giugno

Tour Nord e Sud America che toccherà le maggiori città del continente, tra cui: New York, Los

Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio De Janeiro, Sao Paulo, Santiago

del Cile e molte altre.

Il routing completo verrà reso noto a breve.

Settembre

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

Ottobre

3 Sofia, Arena Armeec Hall

5 Bratislava, O’Nepela Arena

8 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe