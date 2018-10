Eros Ramazzotti: Vita ce n'è, il nuovo singolo e videoclip

L’attesa è finita: a tre anni dall’ultimo progetto discografico, il 19 ottobre Eros Ramazzotti torna con il singolo Vita ce n’è, la title track che anticipa il nuovo disco in uscita in tutto mondo per Polydor il 23 novembre prossimo.

Vita ce n’è è un brano scritto da Ramazzotti con Matteo Buzzanca e Domenico Calabró che veicola posività e speranza e apre le sonorità del nuovo disco, composto da 14 canzoni.

Vita ce n’è è uno slogan, un auspicio, un modo per dire “andiamo avanti” perché “ripartiremo insieme, non c’è una direzione sola”.

In rotazione in tutto il mondo da venerdì 19 anche il videoclip, girato tra le strade di Miami con una produzione internazionale e con Marc Klasfeld alla regia (già regista tra gli altri per Jay-Z, Justin Timberlake, Katy Perry), che propone un clima Pulp per raccontare la storia di un amore on the road.

I protagonisti Michael Heverly e Michaela Downes sono due amanti che vivono la vita e l’amore ai limiti del possibile, condividendo un sentimento che li porterà a essere complici in tutto, oltre ogni limite.

Le sorprese non finiscono qui: il quindicesimo album in studio di Eros Ramazzotti contiene numerose collaborazioni internazionali ed uscirà anche in lingua spagnola per il mercato latino.

Da venerdì 19 sarà disponibile il pre-save del disco su Spotify, ed è possibile preordinare l’album nelle versioni standard, deluxe, doppio vinile (anche in versione colorata in esclusiva su Amazon) e il cofanetto.

Vita ce n’è è anche un tour mondiale, che il 17 febbraio debutterà a Monaco di Baviera e vedrà Eros protagonista nelle più belle e importanti arene dei 5 continenti. Il tour sarà prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo, società del gruppo internazionale CTS Eventim .

La radio partner di Vita ce n’è World Tour è RDS.

