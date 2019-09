Eurogames, Ilary Blasi: "Puntiamo a riportare le famiglie davanti alla tv". I VIDEO DI AFFARI

Eurogames, Ilary Blasi: "Puntiamo a riportare le famiglie davanti alla tv"

"Spero di riportare con questo gioco tutta la famiglia almeno una sera alla settimana insieme davanti alla televisione, compresi i miei figli, che ne guardano pochissima", Ilary Blasi è pronta per l'esordio di Eurogames su Canale 5 (giovedì 19 settembre in prima serata). Torna in tv la mitica sfida tra azioni europee: trecento concorrenti, trenta squadre, un solo paese vincitore nella sfida tratta dal format Jeaux Sans Frontiers. Al fianco di Ilary Blasi ci sarà Alvin mentre a supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi. "Ho voluto fortemente questo gioco. Mi prendo tutte le responsabilità. Credo molto in questo progetto. In questa televisione di arringhe e litigate, mi piaceva l'idea di riportare la televisione degli anni '80 e '90 che può sembrare obsoleta ma io trovo moderna. Io e Alvin ci divertiamo. I veri protagonisti sono le nazioni", spiega nel corso della conferenza stampa la conduttrice.

Eurogames, Alvin: "Grande festa senza confini". Yuri Chechi: "Il ruolo di giudice si lega con quello che facevo con la ginnastica"

"Credo che la leggerezza che tanto ci piace si è impigrita negli anni. E' una grande festa senza confini, è una produzione pazzesca. Ci rende orgogliosi e felici", sottolinea Alvin. Il giudice sarà il Signore degli Anelli, l'ex campione olimpico di ginnastica (Atlanta '96), Yuri Chechi. "Qui mi sento a mio agio, loro sono straordinari. Il ruolo di giudice si lega con quello che facevo con la ginnastica. Mi auguro che abbia tanto successo perché se lo merita per l'impegno, la produzione. Ora so dire 1, 2, 3 in sette lingue (ride, ndr)".

Eurogames su Canale 5, Scheri: "Fenomeno della televisione italiana ed europea. Lo riproponiamo rinnovandolo"

"È una grande sfida riportare in televisione questo programma che tanti della mia età ricordano benissimo come un vero fenomeno della televisione italiana e europea e noi lo riproponiamo rinnovandolo con una produzione ad altissimo livello", ha spiegato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri in conferenza stampa. "Abbiamo messo in piedi uno spettacolo straordinario a Cinecittà World. Lele Biscussi aveva 15 telecamere, 3 a spalle".

Alvin e Ilary Blasi



Eurogames su Canale 5. Sei Nazioni e nove giochi a puntata

Eurogames è una competizione a squadre. Italia, Spagna, Russia, Grecia, Germania e Polonia gareggiano l’una contro l’altra in nove giochi, declinati sulla storia e le tradizioni delle sei nazioni. In ogni puntata, per ciascun paese gioca una compagine proveniente da una diversa città e composta da dieci concorrenti. Alla finalissima accede, per ogni Stato, con il miglior punteggio durante le puntate eliminatorie. Tra i giochi fissi, il classico Fil Rouge (la cui classifica finale verrà svelata solo prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso a ostacoli) e il Muro dei campioni (una parete di 13 metri, inclinata a 32 gradi, da scalare unicamente con la forza delle braccia). Le altre sei prove cambiano di puntata in puntata e, solo per una, le squadre possono scegliere di giocare il jolly per veder raddoppiato il punteggio ottenuto in quella sfida.

Eurogames, il set di Cinecittà World

Una produzione kolossal. Il set a Cinecittà World, il parco dei divertimenti del cinema e della tv, copre un’area di oltre 8.000 mq, illuminato da 1.200 punti luce, è la riproduzione del Circo Massimo e. Per realizzare i costumi delle varie prove sono stati utilizzati 4 km di tessuti, custoditi in una sartoria di 600 mq. La radio partner del programma è R101. Il programma avrà anche un racconto parallelo online: sul web (www.mediasetplay.it), sull’applicazione App Mediaset Play e sui profili social ufficiali (Instagram – Facebook – Twitter: @MediasetPlay) sarà possibile accedere a contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. I diritti del format “Jeux sans frontières” sono detenuti dal gruppo internazionale Banijay. In Italia l’adattamento del formato è prodotto da Nonpanic Banijay per Mediaset con il titolo “Eurogames”. La regia è affidata a Lele Biscussi.