Eurovision, Madonna porta le bandiere di Israele-Palestina sul palco. Polemica

Una bandiera israeliana sulla schiena di un ballerino e quella palestinese su quella di un' altra, con i due che si abbracciano al termine della canzone. E' il messaggio lanciato da Madonna dal palco della finale dell'Eurovision a Tel Aviv. Per la sua performance, la pop star americana ha scelto una versione nuova di zecca per i 30 anni di 'Like a prayer' e poi 'Future' - quello delle bandiere - brano inedito dal suo prossimo album 'Madame X' in uscita a giugno.

Nella prima canzone Madonna si era presentata accompagnata da un coro di monaci benedettini, mentre il suono delle campane introduceva l'hit. Nella seconda, l'artista con una benda su un occhio e un vestito corto, ha dato una prova delle nuove sonorita' punto di forza del prossimo album. Un brano, eseguito insieme al rapper americano Quavo, dal timbro ipnotico e di grande efficacia. Al termine standing ovation dell'Arena dell’Expo.

Ma con la polemica. L'Unione europea di radiodiffusione (Ebu) infatti ha precisato subito dopo in un comunicato di non aver approvato preventivamente l'esposizione delle bandiere israeliana e palestinese nell'esibizione di Madonna. Quella parte dello show non era comparsa nelle prove, ha precisato la Ebu citata dal Times of Israel. "L'Eurovisione song contest - ha ribadito - e' un evento non politico, e Madonna ne era conoscenza".