Ex Miss Italia, Edelfa Chiara Masciotta mostra le cicatrici dopo l’incidente

Edelfa Chiara Masciotta: l’ex Miss Italia mostra le cicatrice dopo l’incidente. E' stata investita da un auto

Era il 19 novembre quando la ex Miss Italia Masciotta è stata investita da un auto in provincia di Torino. L’incidente le ha causato una frattura al naso, costringendo la modella ad un intervento. In seguito all’impatto sono state riportate anche diverse lesioni e ora Edelfa Masciotta ha delle conseguenze visibili sul proprio volto.

Edelfa Chiara Masciotta: le cicatrici sul viso dopo l’incidente

“Sono stata investita sette giorni fa in corso Matteotti e il mio naso era messo davvero male. Dopo l’intervento ne avrò ancora per una settimana poi passerà anche il gonfiore” aveva dichiaro a La repubblica la settimana successiva all’incidente. Edelfa Chiara Masciotta ha ora voluto mostrare ai suoi followers le cicatrici.

Edelfa Chiara Masciotta dopo l’incidente: la foto su Instagram per mostrare le cicatrici

“E niente non sapevo dove mettere la bottiglia!” ha commentato ironicamente la ex Miss Italia, per descrivere il post in cui mostra le cicatrici.

Lo scatto ha registrato moltissimi commenti. I followers hanno sottolineato la bellezza della Masciotta, nonostante i segni e le hanno mandato messaggi di sostegno.

Edelfa Chiara Masciotta e Alessandro Rosina: la nuova vita lontano dalle telecamere

Edelfa è stata legata per diverso tempo al regista Roberto Cenci col quale ha avuto il primo figlio. Dopo la fine di quella relazione, la ex Miss Italia ha incontrato l’ex calciatore del Torino, Alessandro Rosina. Con lui ha avuto altri due figli e si è allontanata sempre di più dal mondo dello spettacolo.

Mamma di tre bambini, la bella Edelfa appare sempre sorridente e serena. Condivide con i suoi followers i momenti di vita quotidiana, dal taglio dei capelli corti, alle passeggiate con i figli, alle vacanze al mare.

Edelfa Masciotta: dopo Miss Italia la carriera in tv

Edelfa Masciotta è stata incoronata Miss Italia nel 2005. Ha ricevuto la corona dalla precedente vincitrice del concorso, Cristina Chiabotto. Dopo la vittoria, ha aperto le Olimpiadi invernali di Torino e ha intrapreso una carriera in ascesa in tv e al cinema. Ha interpretato ruoli in fiction di successo fra le quali “Che Dio ci aiuti” e “Le tre rose di Eva”. Ha inoltre condotto Paperissima Sprint.