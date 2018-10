EX ON THE BEACH ITALIA, 3° puntata caldissima in onda su Mtv

Continua l’appuntamento con EX ON THE BEACH ITALIA , il reality show di grande successo del brand per la prima volta nella versione italiana dove 8 single dovranno fare i conti con il passato sullo sfondo delle spiagge paradisiache della Thailandia il tutto raccontato da Elettra Lamborghini in veste di “inviata speciale”. Il nuovo appuntamento è per questa sera mercoledì 3 ottobre , alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130)

La terza puntata inedita, in onda in prima Tv assoluta, si preannuncia calda: arriva, infatti, il momento della prima festa a tema, il Toga Party! L’euforia è alle stelle ma la pace dura poco: una serie di scontri fa sì che uno dei concorrenti decida di lasciare la villa per sempre pur di non vedere più il suo ex. Gli intrecci diventano sempre più complessi tra l’arrivo di nuovi ex, nuove coppie che si formano e altre che pensano di tornare sui propri passi. Il Tablet del Terrore continua a suonare portando scompiglio tra nuovi arrivi e appuntamenti a sorpresa, ma la sera...

La casa di produzione di Ex On The Beach Italia è FreemantleMedia Italia. Un programma di Angelo Ferrari, scritto con Bernardino Clemente e Chiara Guerra, con la regia di Riccardo Valotti.