EX ON THE BEACH ITALIA SU MTV: SESTA PUNTATA RICCA DI COLPI DI SCENA

EX ON THE BEACH ITALIA torna con il suo sesto appuntamento inedito, in onda in prima Tv assoluta, mercoledì 24 ottobre alle 22.50 su MTV (in esclusiva su Sky canale 130). I single protagonisti del reality show di grande successo del brand, per la prima volta nella versione italiana, dovranno fare i conti con il loro passato sullo sfondo delle spiagge paradisiache della Thailandia. A raccontare le vicende di EX ON THE BEACH ITALIA sarà la sexy e prorompente Elettra Lamborghini, in veste di “inviata speciale”.

Il sesto episodio inedito sarà ricco di colpi di scena. Dopo un risveglio inaspettato a ritmo di musica, i ragazzi si dirigono al mare per la gita sul “bananone”, ma il divertimento dura poco: il Tablet del Terrore annuncia l’arrivo di un nuovo ex che stuzzica particolarmente la fantasia dei ragazzi all’interno del villaggio. Una nuova festa in villa rimescolerà le coppie in gioco, scatenando l’ira e le insiedie di alcune concorrenti. Ci penserà però, il Tablet del Terrore a mettere ordine alla follia, annunciando un’eliminazione inaspettata.

La casa di produzione di Ex On The Beach Italia è FremantleMedia Italia. Ex On The Beach Italia è un programma di Angelo Ferrari, scritto con Bernardino Clemente e Chiara Guerra, con la regia di Riccardo Valotti.